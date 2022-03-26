https://sputnik-georgia.ru/20220326/gruziya-primet-uchastie-v-muzykalnom-festivale-sevan-v-armenii-265460345.html

Грузия примет участие в музыкальном фестивале "Севан" в Армении

Грузия примет участие в музыкальном фестивале "Севан" в Армении

На сцене фестиваля уже выступали музыкальные группы из Франции, США, России, Грузии и других стран 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T23:13+0400

2022-03-26T23:13+0400

2022-03-26T23:13+0400

армения

музыка

грузия

культура

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22991/70/229917075_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_1b145715e0e9b6d51f9e6083b1fa290c.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузия примет участие в армянском Международном музыкальном фестиваль "Севан", которые пройдет в 6-7 августа 2022 года, говорится в сообщении посольства Армении в Грузии.Фестиваль 6 августа состоится на первом общественном пляже озера Севан, а 7 августа – в фестивальном парке города Севан.На данный момент музыкальный фестиваль приглашает участников, поэтому желающие стать частью мероприятия должны заполнить заявки до 31 марта.Музыкальный фестиваль "Севан" был основан в 2015 году волонтерами общественной организации Молодежный клуб "Севан" под девизом "Изменим музыкой".Формат фестиваля включает в себя музыкальные встречи, которые не имеют границ, ведь гостями мероприятия становятся гости из разных стран.Фестиваль является платформой для известных и пока не столь популярных, но талантливых групп, которая дает возможность выступить на одной сцене, завести новые связи и сотрудничества.С 2018 года фестиваль стал международным и принял группы из Франции, США, России, Грузии и других стран.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

армения, музыка, грузия, культура, новости, в мире