https://sputnik-georgia.ru/20220326/gruziya-primet-uchastie-v-muzykalnom-festivale-sevan-v-armenii-265460345.html
Грузия примет участие в музыкальном фестивале "Севан" в Армении
Грузия примет участие в музыкальном фестивале "Севан" в Армении
На сцене фестиваля уже выступали музыкальные группы из Франции, США, России, Грузии и других стран 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T23:13+0400
2022-03-26T23:13+0400
2022-03-26T23:13+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузия примет участие в армянском Международном музыкальном фестиваль "Севан", которые пройдет в 6-7 августа 2022 года, говорится в сообщении посольства Армении в Грузии.Фестиваль 6 августа состоится на первом общественном пляже озера Севан, а 7 августа – в фестивальном парке города Севан.На данный момент музыкальный фестиваль приглашает участников, поэтому желающие стать частью мероприятия должны заполнить заявки до 31 марта.Музыкальный фестиваль "Севан" был основан в 2015 году волонтерами общественной организации Молодежный клуб "Севан" под девизом "Изменим музыкой".Формат фестиваля включает в себя музыкальные встречи, которые не имеют границ, ведь гостями мероприятия становятся гости из разных стран.Фестиваль является платформой для известных и пока не столь популярных, но талантливых групп, которая дает возможность выступить на одной сцене, завести новые связи и сотрудничества.С 2018 года фестиваль стал международным и принял группы из Франции, США, России, Грузии и других стран.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, музыка, грузия, культура, новости, в мире
Грузия примет участие в музыкальном фестивале "Севан" в Армении
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На сцене фестиваля уже выступали музыкальные группы из Франции, США, России, Грузии и других стран
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузия примет участие в армянском Международном музыкальном фестиваль "Севан", которые пройдет в 6-7 августа 2022 года, говорится в сообщении посольства Армении в Грузии.
Фестиваль 6 августа состоится на первом общественном пляже озера Севан, а 7 августа – в фестивальном парке города Севан.
На данный момент музыкальный фестиваль приглашает участников, поэтому желающие стать частью мероприятия должны заполнить заявки
до 31 марта.
Музыкальный фестиваль "Севан" был основан в 2015 году волонтерами общественной организации Молодежный клуб "Севан" под девизом "Изменим музыкой".
Формат фестиваля включает в себя музыкальные встречи, которые не имеют границ, ведь гостями мероприятия становятся гости из разных стран.
Фестиваль является платформой для известных и пока не столь популярных, но талантливых групп, которая дает возможность выступить на одной сцене, завести новые связи и сотрудничества.
С 2018 года фестиваль
стал международным и принял группы из Франции, США, России, Грузии и других стран.