https://sputnik-georgia.ru/20220326/moris-kvitelashvili-zanyal-chetvertoe-mesto-na-chempionate-mira-po-figurnomu-kataniyu-265524264.html

Морис Квителашвили занял четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию

Морис Квителашвили занял четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию

Это наилучший результат в истории для фигуристов, выступающих от имени Грузии 26.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял 4 место в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года в Монпелье во Франции.Итого в сумме Квителашвили набрал 272,03 балла. В произвольной программе он заработал 179,42 балла, а в короткой – 92,61 балла."Золото" ЧМ досталось японцу Сёма Уно, второе место занял его партнер по сборной Юма Кагияма (297,60), третье – американец Винсент Чжоу (277,38).Морису Квителашвили 27 лет. Он является учеником Этери Тутберидзе. На зимней Олимпиаде в Пекине Квителашвили занял десятое место в мужском одиночном катании.

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морис квителашвили, спорт, новости, грузия, фигурное катание, франция