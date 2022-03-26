https://sputnik-georgia.ru/20220326/moris-kvitelashvili-zanyal-chetvertoe-mesto-na-chempionate-mira-po-figurnomu-kataniyu-265524264.html
Морис Квителашвили занял четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию
Морис Квителашвили занял четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию
Это наилучший результат в истории для фигуристов, выступающих от имени Грузии 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T21:52+0400
2022-03-26T21:52+0400
2022-03-26T22:15+0400
морис квителашвили
спорт
новости
грузия
фигурное катание
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1b/262416809_0:0:2452:1379_1920x0_80_0_0_f49dacc59d15dfd25f9b44b3857931fa.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял 4 место в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года в Монпелье во Франции.Итого в сумме Квителашвили набрал 272,03 балла. В произвольной программе он заработал 179,42 балла, а в короткой – 92,61 балла."Золото" ЧМ досталось японцу Сёма Уно, второе место занял его партнер по сборной Юма Кагияма (297,60), третье – американец Винсент Чжоу (277,38).Морису Квителашвили 27 лет. Он является учеником Этери Тутберидзе. На зимней Олимпиаде в Пекине Квителашвили занял десятое место в мужском одиночном катании.
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1b/262416809_0:0:2452:1839_1920x0_80_0_0_c1cd01d0ba8bab43263252544ad0c4ce.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
морис квителашвили, спорт, новости, грузия, фигурное катание, франция
Морис Квителашвили занял четвертое место на чемпионате мира по фигурному катанию
21:52 26.03.2022 (обновлено: 22:15 26.03.2022) Подписаться на
Это наилучший результат в истории для фигуристов, выступающих от имени Грузии
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занял 4 место в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года в Монпелье во Франции.
Отмечается, что это наилучший результат в истории для фигуристов, выступающих от имени Грузии.
Итого в сумме Квителашвили набрал 272,03 балла. В произвольной программе он заработал 179,42 балла, а в короткой – 92,61 балла.
"Золото" ЧМ досталось японцу Сёма Уно, второе место занял его партнер по сборной Юма Кагияма (297,60), третье – американец Винсент Чжоу (277,38).
Морису Квителашвили 27 лет. Он является учеником Этери Тутберидзе. На зимней Олимпиаде в Пекине Квителашвили занял десятое место в мужском одиночном катании.