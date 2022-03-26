https://sputnik-georgia.ru/20220326/na-zapade-gruzii-iz-za-snega-zakrylas-gornaya-doroga-265523342.html

На западе Грузии из-за снега закрылась горная дорога

На западе Грузии из-за снега закрылась горная дорога

Департамент призывает автомобилистов использовать зимнюю резину и противоскользящие цепи 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T22:36+0400

2022-03-26T22:36+0400

2022-03-26T22:36+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

новости

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на трассе из региона Имерети в Рачу, открытое несколько часов назад, снова закрылось, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.По данным департамента, из-за снегопада для большегрузов закрылся участок трассы внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на перевале Накерала.Движение остальных видов транспорта свободно.Департамент призывает автомобилистов соблюдать правила безопасности, использовать зимнюю резину и противоскользящие цепи.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, ситуация на дорогах грузии