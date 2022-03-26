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На западе Грузии из-за снега закрылась горная дорога
На западе Грузии из-за снега закрылась горная дорога
Департамент призывает автомобилистов использовать зимнюю резину и противоскользящие цепи 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T22:36+0400
2022-03-26T22:36+0400
2022-03-26T22:36+0400
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
грузия
новости
ситуация на дорогах грузии
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на трассе из региона Имерети в Рачу, открытое несколько часов назад, снова закрылось, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.По данным департамента, из-за снегопада для большегрузов закрылся участок трассы внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на перевале Накерала.Движение остальных видов транспорта свободно.Департамент призывает автомобилистов соблюдать правила безопасности, использовать зимнюю резину и противоскользящие цепи.
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, ситуация на дорогах грузии
На западе Грузии из-за снега закрылась горная дорога
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Департамент призывает автомобилистов использовать зимнюю резину и противоскользящие цепи
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на трассе из региона Имерети в Рачу, открытое несколько часов назад, снова закрылось, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
По данным департамента, из-за снегопада для большегрузов закрылся участок трассы внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на перевале Накерала.
Движение остальных видов транспорта свободно.
Департамент призывает автомобилистов соблюдать правила безопасности, использовать зимнюю резину и противоскользящие цепи.