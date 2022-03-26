https://sputnik-georgia.ru/20220326/podderzhka-v-usloviyakh-sanktsiy-i-russkie-ofshory-putin-podpisal-seriyu-zakonov-265519870.html

Поддержка в условиях санкций и "русские офшоры": Путин подписал серию законов

Поддержка в условиях санкций и "русские офшоры": Путин подписал серию законов

Российский президент подписал законы с мерами поддержки в условиях санкций 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T17:28+0400

2022-03-26T17:28+0400

2022-03-26T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал ряд законов, в их числе новые налоговые правила и положения, касающиеся статуса участников спецоперации на Украине, а также инициативы, которые упрощают доступ зарубежных медикаментов на рынок РФ, пишет РИА Новости.Также повышается планка "налога на роскошь" для легковых автомобилей — с трех до десяти миллионов рублей. Ранее по законодательству, владельцы машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны были платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. В двойном размере платили при цене в диапазоне пять-десять миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене десять-пятнадцать миллионов рублей и возрастом не более десяти лет и за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.Закон убирает коэффициенты 1,1 и 2, то есть со всех машин стоимостью до десяти миллионов рублей налог будет уплачиваться по обычной ставке. Тройная ставка остается для автомобилей по цене 10-15 миллионов рублей не старше десяти лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.Тем временем другая инициатива устанавливает налоговые льготы для IT-компаний и предприятий из туристической отрасли. Для айтишников на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль, а для компаний из сферы гостеприимства на пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги, а также на аренду и эксплуатацию объектов, введенных в строй после 1 января 2022 года и включенных в соответствующий реестр.Кроме того, законодательно закрепляются особенности реструктуризации кредитов с плавающими ставками как для юридических, так и для физических лиц. Это касается займов, выданных до 27 февраля 2022 года. Так, крупные компании могут до 1 июня этого года попросить кредитора об "особом порядке начисления и уплаты процентов" по рублевым кредитам. Длительность переходного периода составляет три месяца. На время переходного периода на размер основного долга ежемесячно начисляются и уплачиваются проценты, размер которых рассчитывается по специальной формуле. При этом ставка по кредиту начнет плавно расти: в первом месяце размер процентов не может превышать 12,5%, во втором — 13,5%, в третьем — 16,5%.Заемщик сам может определить дату начала "каникул", но она не может быть установлена ранее дня направления требования и позднее 1 июля. На ответ кредитору дается пять дней со дня поступления обращения. Правительство обещает возместить ему 70% недополученного дохода, связанного с предоставлением заемщику переходного периода, с 1 октября по 31 декабря 2022 года.Аналогичное право будет предоставлено россиянам, заключившим до 27 февраля 2022 года договоры ипотеки по плавающим ставкам. При этом ставка по договорам физических лиц до конца срока их действия должна рассчитываться с учетом ключевой ставки на 27 февраля. Тогда она составляла 9,5% годовых.Путин также подписал закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в "русские офшоры" — специальные административные районы (САР). Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, которые смягчают критерии для организаций, желающих получить статус международной холдинговой копании (МХК), необходимый для получения резидентства в САР, а следовательно, и льгот в них.Статус МХК смогут приобретать организации, созданные до 1 марта 2022-го, а не до 1 января 2018 года, как раньше. При этом смягчается требование к неизменности состава контролирующих лиц, разрешая изменения в его составе в пределах 25%.Примечательно, что до 2036 года для МХК устанавливается пониженная ставка налога на прибыль по доходам в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным МХК доходам. Но это будет возможно лишь при соблюдении ряда условий — например, одно их них предполагает, что офис такой компании в САР должен иметь площадь не менее 50 квадратных метров. Однако до конца 2025 года это условие будет считаться выполненным, если у холдинга будет офисное помещение такой площадью на территории Владивостока или Калининграда соответственно.Вдобавок вносятся изменения в федеральный закон "О ветеранах". Теперь военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, присваивается статус ветерана и инвалида боевых действий.Инициатива позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

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владимир путин, россия, новости, в мире