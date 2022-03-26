https://sputnik-georgia.ru/20220326/rossiyskie-voennye-peredali-gumanitarnuyu-pomosch-zhitelyam-ukrainy---video-265522392.html

Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Украины - видео

Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Украины - видео

Военнослужащие России доставили семь тонн гуманитарной помощи мирным жителям одного из населенных пунктов Черниговской области Украины. Подробнее - смотрите... 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T19:00+0400

2022-03-26T19:00+0400

2022-03-26T19:00+0400

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

мультимедиа

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На кадрах - грузовики с продовольствием, российские военные и мирные жители, которые, кажется, удивлены происходящим: "Можно брать?" - Берите, берите! По два пакета каждому!", такие звучали диалоги. В населенном пункте, куда была доставлена помощь, живут около 700 человек. Большинство из них – пенсионеры и дети. Их обеспечили продуктами первой необходимости, в продовольственных наборах – детское питание, крупы, овощи и мясные консервы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, мультимедиа, видео