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Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Украины - видео
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Украины - видео
Военнослужащие России доставили семь тонн гуманитарной помощи мирным жителям одного из населенных пунктов Черниговской области Украины. Подробнее - смотрите... 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T19:00+0400
2022-03-26T19:00+0400
2022-03-26T19:00+0400
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
россия
мультимедиа
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На кадрах - грузовики с продовольствием, российские военные и мирные жители, которые, кажется, удивлены происходящим: "Можно брать?" - Берите, берите! По два пакета каждому!", такие звучали диалоги. В населенном пункте, куда была доставлена помощь, живут около 700 человек. Большинство из них – пенсионеры и дети. Их обеспечили продуктами первой необходимости, в продовольственных наборах – детское питание, крупы, овощи и мясные консервы.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, мультимедиа, видео
Российские военные передали гуманитарную помощь жителям Украины - видео
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Военнослужащие России доставили семь тонн гуманитарной помощи мирным жителям одного из населенных пунктов Черниговской области Украины. Подробнее - смотрите видео.
На кадрах - грузовики с продовольствием, российские военные и мирные жители, которые, кажется, удивлены происходящим: "Можно брать?" - Берите, берите! По два пакета каждому!", такие звучали диалоги.
В населенном пункте, куда была доставлена помощь, живут около 700 человек. Большинство из них – пенсионеры и дети. Их обеспечили продуктами первой необходимости, в продовольственных наборах – детское питание, крупы, овощи и мясные консервы.