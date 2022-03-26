https://sputnik-georgia.ru/20220326/samyy-izvestnyy-graffitist-gruzii-sozdal-komiks-pro-krys-v-vide-nft-265470163.html

Самый известный граффитист Грузии создал комикс про крыс в виде NFT

Самый известный граффитист Грузии создал комикс про крыс в виде NFT

В центре сюжета – семья серых крыс среднего класса, которая эмигрировала из сельской местности в город в поисках лучшей жизни 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T21:15+0400

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gagosh

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Cамый известный художник-граффитист Грузии Gagosh, он же Георгий Гагошидзе, создал комикс "Family Rats" ("Семейные крысы") и выложил его на популярной торговой площадке NFT OpenSea.В центре сюжета – семья серых крыс среднего класса. Десять лет назад они эмигрировали из сельской местности в большой город в поисках лучшей жизни. При этом коренным населением мегаполиса являются черные крысы.Главные персонажи: отец Драт, работник ореховой фабрики, и его жена Мрат – медсестра. Она работает в клинике, которой, как и многими другими предприятиями в городе, управляют белые крысы, представляющие собой гибридную разновидность, выведенную человеком.Gagosh, которого называют грузинским Бэнкси, 35 лет. Он рисует с детства. Его работы с глубоким смыслом украшают стены зданий Грузии и многих других стран Европы. В своем творчестве свободолюбивый художник затрагивает различные социальные проблемы современности. Он также создает красочные мозаики и настенную поэзию.OpenSea – торговая площадка для невзаимозаменяемых токенов. Она была основана 20 декабря 2017 года Девином Финзером и Алексом Аталлахом в Нью-Йорке. Пользователи могут создавать NFT на OpenSea, предлагать и покупать их для прямой покупки или аукциона.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gagosh, грузия, новости, общество, художник, грузинские художники