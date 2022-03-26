https://sputnik-georgia.ru/20220326/sportivnyy-samolet-poterpel-krushenie-v-rumynii-est-zhertva-265521915.html

Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии: есть жертва

Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии: есть жертва

Пилот спортивного самолета, который рухнул в коммуне Тыргшору-Векь, погиб 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T19:09+0400

2022-03-26T19:09+0400

2022-03-26T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Спортивное воздушное судно с одним пилотом на борту разбилось в субботу в румынском уезде Прахова, сообщает агентство Agepres.Известно, что на место крушения отправились пожарная машина, машина для эвакуации транспорта и две машины скорой помощи, в том числе мобильная реанимация.Пилот спортивного самолета погиб, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям."Пилот спортивного самолета, который рухнул в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику, погиб. Об этом проинформировал Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова", – говорится в сообщении агентства.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, в мире