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Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии: есть жертва
Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии: есть жертва
Пилот спортивного самолета, который рухнул в коммуне Тыргшору-Векь, погиб 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T19:09+0400
2022-03-26T19:09+0400
2022-03-26T19:17+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Спортивное воздушное судно с одним пилотом на борту разбилось в субботу в румынском уезде Прахова, сообщает агентство Agepres.Известно, что на место крушения отправились пожарная машина, машина для эвакуации транспорта и две машины скорой помощи, в том числе мобильная реанимация.Пилот спортивного самолета погиб, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям."Пилот спортивного самолета, который рухнул в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику, погиб. Об этом проинформировал Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова", – говорится в сообщении агентства.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире
Спортивный самолет потерпел крушение в Румынии: есть жертва
19:09 26.03.2022 (обновлено: 19:17 26.03.2022) Подписаться на
Пилот спортивного самолета, который рухнул в коммуне Тыргшору-Векь, погиб
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik.
Спортивное воздушное судно с одним пилотом на борту разбилось в субботу в румынском уезде Прахова, сообщает
агентство Agepres.
"Акробатический самолет, на борту которого находился только пилот, разбился в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику", – отмечает агентство.
Известно, что на место крушения отправились пожарная машина, машина для эвакуации транспорта и две машины скорой помощи, в том числе мобильная реанимация.
Пилот спортивного самолета погиб, сообщило агентство Agerpres со ссылкой на уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
"Пилот спортивного самолета, который рухнул в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику, погиб. Об этом проинформировал Инспекторат по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова", – говорится в сообщении агентства.