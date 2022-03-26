https://sputnik-georgia.ru/20220326/stalo-izvestno-chislo-pogibshikh-v-rezultate-krusheniya-boeing-737-v-kitae-265522537.html

Стало известно число погибших в результате крушения Boeing 737 в Китае

Стало известно число погибших в результате крушения Boeing 737 в Китае

Специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК большинство погибших 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T20:00+0400

2022-03-26T20:00+0400

2022-03-26T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Абсолютно все - а это 123 пассажира и девять членов экипажа пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, потерпевшего крушение в Китае 21 марта - признаны погибшими, передает Центральное телевидение Китая."Все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли", - сказано в сообщении телеканала.Сообщается, что экспертам уже удалось идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолета.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Что касается возможных причин крушения лайнера, который использовался с 2015 года, то они пока не известны. 23 марта на месте крушения самолета был обнаружен один "черный ящик", который оказался речевым самописцем из кабины пилотов, его направили в Пекин.

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китай, в мире, новости, пекин, происшествия