https://sputnik-georgia.ru/20220326/stalo-izvestno-chislo-pogibshikh-v-rezultate-krusheniya-boeing-737-v-kitae-265522537.html
Стало известно число погибших в результате крушения Boeing 737 в Китае
Стало известно число погибших в результате крушения Boeing 737 в Китае
Специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК большинство погибших 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T20:00+0400
2022-03-26T20:00+0400
2022-03-26T20:00+0400
китай
в мире
новости
пекин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/16/265400904_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0e91d0f7a64226534777f9edb7ffbd6.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Абсолютно все - а это 123 пассажира и девять членов экипажа пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, потерпевшего крушение в Китае 21 марта - признаны погибшими, передает Центральное телевидение Китая."Все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли", - сказано в сообщении телеканала.Сообщается, что экспертам уже удалось идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолета.Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Что касается возможных причин крушения лайнера, который использовался с 2015 года, то они пока не известны. 23 марта на месте крушения самолета был обнаружен один "черный ящик", который оказался речевым самописцем из кабины пилотов, его направили в Пекин.
китай
пекин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/16/265400904_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47d274f1c2da9a2a2fe31b7102ad1b15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, в мире, новости, пекин, происшествия
Стало известно число погибших в результате крушения Boeing 737 в Китае
Подписаться на
Специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК большинство погибших
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Абсолютно все - а это 123 пассажира и девять членов экипажа пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, потерпевшего крушение в Китае 21 марта - признаны погибшими, передает Центральное телевидение Китая.
"Все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли", - сказано в сообщении телеканала.
Сообщается, что экспертам уже удалось идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолета.
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР.
Что касается возможных причин крушения лайнера, который использовался с 2015 года, то они пока не известны. 23 марта на месте крушения самолета был обнаружен один "черный ящик", который оказался речевым самописцем из кабины пилотов, его направили в Пекин.