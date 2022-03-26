https://sputnik-georgia.ru/20220326/v-gruzii-otkrylas-esche-odna-gornaya-doroga-265518451.html

В Грузии открылась еще одна горная дорога

В Грузии открылась еще одна горная дорога

Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила безопасности и использовать зимнюю резину 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T18:08+0400

2022-03-26T18:08+0400

2022-03-26T18:08+0400

дороги

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общество

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. На трассе, ведущей из региона Имерети в Рачу, восстановлено движение для транспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.По данным департамента, в результате интенсивных работ удалось расчистить трассу внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.Департамент призывает автомобилистов соблюдать правила безопасности, использовать зимнюю резину и противоскользящие цепи.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дороги, грузия, новости, погода, общество, грузинские дороги, машины и их водители