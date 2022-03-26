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В Грузии открылась еще одна горная дорога
В Грузии открылась еще одна горная дорога
Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила безопасности и использовать зимнюю резину 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T18:08+0400
2022-03-26T18:08+0400
2022-03-26T18:08+0400
дороги
грузия
новости
погода
общество
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. На трассе, ведущей из региона Имерети в Рачу, восстановлено движение для транспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.По данным департамента, в результате интенсивных работ удалось расчистить трассу внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.Департамент призывает автомобилистов соблюдать правила безопасности, использовать зимнюю резину и противоскользящие цепи.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
дороги, грузия, новости, погода, общество, грузинские дороги, машины и их водители
В Грузии открылась еще одна горная дорога
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Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила безопасности и использовать зимнюю резину
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. На трассе, ведущей из региона Имерети в Рачу, восстановлено движение для транспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
По данным
департамента, в результате интенсивных работ удалось расчистить трассу внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.
Департамент призывает автомобилистов соблюдать правила безопасности, использовать зимнюю резину и противоскользящие цепи.