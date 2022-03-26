https://sputnik-georgia.ru/20220326/v-rossii-uvekovechat-pamyat-konstantina-leselidze-265520290.html

В России увековечат память Константина Леселидзе

В России увековечат память Константина Леселидзе

Константин Николаевич Леселидзе – советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Памятные знаки планируют установить в Новороссийске участникам Великой Отечественной войны – Константину Леселидзе, Виталию Лесику и Владимиру Тарасевичу, говорится на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.Вопрос создания рабочей группы для утверждения эскиза и места установки памятных знаков участникам ВОВ обсудили на заседании городского художественного совета."Считаю своим долгом чтить память героев Советской Армии, которые сражались за нашу Родину, за нашу Великую Победу, за мирное небо!" – прокомментировал новость глава города Андрей Кравченко.Константин Николаевич Леселидзе (15 октября 1903 - 21 февраля 1944) – советский военачальник, генерал-полковник (1943), Герой Советского Союза (1971). Командующий 46, 47 и 18-й армиями на Закавказском, Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах. Лично Берия назначил Леселидзе командующим 46-й армией.С марта 1943 года командовал 18-й армией, которая вела упорные бои за Новороссийск. В сентябре 1943 года его армия прорвала "голубую линию" и освободила город-герой. Константин Николаевич оставил свой след и в истории Геленджика. Именно здесь, в селе Марьина Роща, располагался штаб армии, которым он командовал. Грузинские генералы Великой Отечественной Войны >>>В конце 1943 года от тяжелейших условий в горах Кавказа у него развилась гангрена на ноге, и в 1944 году он скончался. Похоронен в Дидубийском пантеоне.За умелое руководство войсками и проявленные при этом мужество и героизм в боях против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны генерал-полковник посмертно получил звание Героя Советского Союза.

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россия, новости, общество, грузия, вов