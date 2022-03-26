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В Саудовской Аравии хуситы взорвали крупный нефтезавод - фото
В Саудовской Аравии хуситы взорвали крупный нефтезавод - фото
Хуситы из движения "Ансар Аллах” обстреляли ракетами территорию Саудовской Аравии. Смотрите в фотоленте, как был уничтожен один из крупных нефтяных заводов в... 26.03.2022, Sputnik Грузия
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С 2015 года тянется конфликт между Саудовской Аравией и арабской коалицией с группировкой хуситов "Ансар Аллах”, захватившей власть в Йемене. После окончания активной фазы боевых действий, в последние годы стороны регулярно обмениваются ракетными и авиаударами. Хуситы обстреливают территории ОАЭ и Саудовской Аравии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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фотоленты, новости в фотографиях, йемен, саудовская аравия, мультимедиа, фото

В Саудовской Аравии хуситы взорвали крупный нефтезавод - фото

17:23 26.03.2022
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Хуситы из движения "Ансар Аллах” обстреляли ракетами территорию Саудовской Аравии. Смотрите в фотоленте, как был уничтожен один из крупных нефтяных заводов в городе Джидда.
С 2015 года тянется конфликт между Саудовской Аравией и арабской коалицией с группировкой хуситов "Ансар Аллах”, захватившей власть в Йемене. После окончания активной фазы боевых действий, в последние годы стороны регулярно обмениваются ракетными и авиаударами. Хуситы обстреливают территории ОАЭ и Саудовской Аравии.
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© REUTERS / STRINGER

Хуситы с территории Йемена нанесли удар по крупному нефтяному предприятию Saudi Aramco в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Хуситы с территории Йемена нанесли удар по крупному нефтяному предприятию Saudi Aramco в городе Джидда в Саудовской Аравии. - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS / STRINGER

Хуситы с территории Йемена нанесли удар по крупному нефтяному предприятию Saudi Aramco в городе Джидда в Саудовской Аравии.

© AFP 2022

Нефтяной завод был обстрелян ракетами, после чего там начался крупный пожар.

Нефтяной завод был обстрелян ракетами, после чего там начался крупный пожар. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2022

Нефтяной завод был обстрелян ракетами, после чего там начался крупный пожар.

© AFP 2022

Огонь и клубы дыма над горящим нефтезаводом были видны за много километров.

Огонь и клубы дыма над горящим нефтезаводом были видны за много километров. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2022

Огонь и клубы дыма над горящим нефтезаводом были видны за много километров.

© REUTERS / STRINGER

Пожар продолжался почти сутки. Нефтехранилища и другие объекты завода были уничтожены.

Пожар продолжался почти сутки. Нефтехранилища и другие объекты завода были уничтожены. - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS / STRINGER

Пожар продолжался почти сутки. Нефтехранилища и другие объекты завода были уничтожены.

© REUTERS / STRINGER

Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа заявил, что с помощью беспилотников были атакованы нефтезаводы и в других городах Саудовской Аравии.

Представитель йеменского движения &quot;Ансар Аллах&quot; (хуситы) Яхья Сариа заявил, что с помощью беспилотников были атакованы нефтезаводы и в других городах Саудовской Аравии. - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS / STRINGER

Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа заявил, что с помощью беспилотников были атакованы нефтезаводы и в других городах Саудовской Аравии.

© REUTERS / STRINGER

Позже Саудовская Аравия подтвердила, что нефтезаводы были атакованы беспилотниками, при этом один беспилотник и одну ракету удалось сбить средствами ПВО.

Позже Саудовская Аравия подтвердила, что нефтезаводы были атакованы беспилотниками, при этом один беспилотник и одну ракету удалось сбить средствами ПВО. - Sputnik Грузия
6/12
© REUTERS / STRINGER

Позже Саудовская Аравия подтвердила, что нефтезаводы были атакованы беспилотниками, при этом один беспилотник и одну ракету удалось сбить средствами ПВО.

© REUTERS / STRINGER

Недалеко от подвергшегося удару завода в Джидде находится трасса "Формулы-1". После ракетной атаки появилась информация о возможной отмене Гран-при в Саудовской Аравии, однако позже стало известно о том, что было принято решение продолжить этап "Формулы-1".

Недалеко от подвергшегося удару завода в Джидде находится трасса &quot;Формулы-1&quot;. После ракетной атаки появилась информация о возможной отмене Гран-при в Саудовской Аравии, однако позже стало известно о том, что было принято решение продолжить этап &quot;Формулы-1&quot;. - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS / STRINGER

Недалеко от подвергшегося удару завода в Джидде находится трасса "Формулы-1". После ракетной атаки появилась информация о возможной отмене Гран-при в Саудовской Аравии, однако позже стало известно о том, что было принято решение продолжить этап "Формулы-1".

© ANDREJ ISAKOVIC

Несмотря на заявление руководства "Формулы-1" и Международной федерации автоспорта (FIA) о том, что Гран-при состоится, у гонщиков возникли серьезные сомнения в безопасности и возможности проводить гонку в таких условиях. Но потом их убедили продолжить соревнования.

Несмотря на заявление руководства &quot;Формулы-1&quot; и Международной федерации автоспорта (FIA) о том, что Гран-при состоится, у гонщиков возникли серьезные сомнения в безопасности и возможности проводить гонку в таких условиях. Но потом их убедили продолжить соревнования. - Sputnik Грузия
8/12
© ANDREJ ISAKOVIC

Несмотря на заявление руководства "Формулы-1" и Международной федерации автоспорта (FIA) о том, что Гран-при состоится, у гонщиков возникли серьезные сомнения в безопасности и возможности проводить гонку в таких условиях. Но потом их убедили продолжить соревнования.

© REUTERS / TWITTER/@nicoaugustin

Движение "Ансар Аллах" регулярно обстреливает ракетами территории Саудовской Аравии и ОАЭ. В январе была атакована территория Объединенных Арабских эмиратов, под ударом тоже оказался нефтяной объект, погибли три человека.

Движение &quot;Ансар Аллах&quot; регулярно обстреливает ракетами территории Саудовской Аравии и ОАЭ. В январе была атакована территория Объединенных Арабских эмиратов, под ударом тоже оказался нефтяной объект, погибли три человека. - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS / TWITTER/@nicoaugustin

Движение "Ансар Аллах" регулярно обстреливает ракетами территории Саудовской Аравии и ОАЭ. В январе была атакована территория Объединенных Арабских эмиратов, под ударом тоже оказался нефтяной объект, погибли три человека.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

Саудовская Аравия в ответ на обстрелы со стороны хуситов отвечает авиаударами по столице Йемена - городу Сана.

Саудовская Аравия в ответ на обстрелы со стороны хуситов отвечает авиаударами по столице Йемена - городу Сана. - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS / KHALED ABDULLAH

Саудовская Аравия в ответ на обстрелы со стороны хуситов отвечает авиаударами по столице Йемена - городу Сана.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

После ракетного обстрела нефтезавода в Джидде Саудовская Аравия уже нанесла новый авиаудар по Сане.

После ракетного обстрела нефтезавода в Джидде Саудовская Аравия уже нанесла новый авиаудар по Сане. - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / KHALED ABDULLAH

После ракетного обстрела нефтезавода в Джидде Саудовская Аравия уже нанесла новый авиаудар по Сане.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция также объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты. "Необходимо защитить глобальные источники энергии от нападений и обеспечить цепочки поставок", - сказано в заявлении коалиции.

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция также объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты. &quot;Необходимо защитить глобальные источники энергии от нападений и обеспечить цепочки поставок&quot;, - сказано в заявлении коалиции. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS / KHALED ABDULLAH

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция также объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты. "Необходимо защитить глобальные источники энергии от нападений и обеспечить цепочки поставок", - сказано в заявлении коалиции.

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