В Саудовской Аравии хуситы взорвали крупный нефтезавод - фото
Хуситы с территории Йемена нанесли удар по крупному нефтяному предприятию Saudi Aramco в городе Джидда в Саудовской Аравии.
Хуситы с территории Йемена нанесли удар по крупному нефтяному предприятию Saudi Aramco в городе Джидда в Саудовской Аравии.
Нефтяной завод был обстрелян ракетами, после чего там начался крупный пожар.
Нефтяной завод был обстрелян ракетами, после чего там начался крупный пожар.
Огонь и клубы дыма над горящим нефтезаводом были видны за много километров.
Огонь и клубы дыма над горящим нефтезаводом были видны за много километров.
Пожар продолжался почти сутки. Нефтехранилища и другие объекты завода были уничтожены.
Пожар продолжался почти сутки. Нефтехранилища и другие объекты завода были уничтожены.
Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа заявил, что с помощью беспилотников были атакованы нефтезаводы и в других городах Саудовской Аравии.
Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа заявил, что с помощью беспилотников были атакованы нефтезаводы и в других городах Саудовской Аравии.
Позже Саудовская Аравия подтвердила, что нефтезаводы были атакованы беспилотниками, при этом один беспилотник и одну ракету удалось сбить средствами ПВО.
Позже Саудовская Аравия подтвердила, что нефтезаводы были атакованы беспилотниками, при этом один беспилотник и одну ракету удалось сбить средствами ПВО.
Недалеко от подвергшегося удару завода в Джидде находится трасса "Формулы-1". После ракетной атаки появилась информация о возможной отмене Гран-при в Саудовской Аравии, однако позже стало известно о том, что было принято решение продолжить этап "Формулы-1".
Недалеко от подвергшегося удару завода в Джидде находится трасса "Формулы-1". После ракетной атаки появилась информация о возможной отмене Гран-при в Саудовской Аравии, однако позже стало известно о том, что было принято решение продолжить этап "Формулы-1".
Несмотря на заявление руководства "Формулы-1" и Международной федерации автоспорта (FIA) о том, что Гран-при состоится, у гонщиков возникли серьезные сомнения в безопасности и возможности проводить гонку в таких условиях. Но потом их убедили продолжить соревнования.
Несмотря на заявление руководства "Формулы-1" и Международной федерации автоспорта (FIA) о том, что Гран-при состоится, у гонщиков возникли серьезные сомнения в безопасности и возможности проводить гонку в таких условиях. Но потом их убедили продолжить соревнования.
Движение "Ансар Аллах" регулярно обстреливает ракетами территории Саудовской Аравии и ОАЭ. В январе была атакована территория Объединенных Арабских эмиратов, под ударом тоже оказался нефтяной объект, погибли три человека.
Движение "Ансар Аллах" регулярно обстреливает ракетами территории Саудовской Аравии и ОАЭ. В январе была атакована территория Объединенных Арабских эмиратов, под ударом тоже оказался нефтяной объект, погибли три человека.
Саудовская Аравия в ответ на обстрелы со стороны хуситов отвечает авиаударами по столице Йемена - городу Сана.
Саудовская Аравия в ответ на обстрелы со стороны хуситов отвечает авиаударами по столице Йемена - городу Сана.
После ракетного обстрела нефтезавода в Джидде Саудовская Аравия уже нанесла новый авиаудар по Сане.
После ракетного обстрела нефтезавода в Джидде Саудовская Аравия уже нанесла новый авиаудар по Сане.
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция также объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты. "Необходимо защитить глобальные источники энергии от нападений и обеспечить цепочки поставок", - сказано в заявлении коалиции.
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция также объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты. "Необходимо защитить глобальные источники энергии от нападений и обеспечить цепочки поставок", - сказано в заявлении коалиции.