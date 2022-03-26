https://sputnik-georgia.ru/20220326/v-saudovskoy-aravii-khusity-vzorvali-krupnyy-neftezavod---foto-265519321.html

В Саудовской Аравии хуситы взорвали крупный нефтезавод - фото

В Саудовской Аравии хуситы взорвали крупный нефтезавод - фото

Хуситы из движения "Ансар Аллах” обстреляли ракетами территорию Саудовской Аравии. Смотрите в фотоленте, как был уничтожен один из крупных нефтяных заводов в... 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T17:23+0400

2022-03-26T17:23+0400

2022-03-26T17:23+0400

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С 2015 года тянется конфликт между Саудовской Аравией и арабской коалицией с группировкой хуситов "Ансар Аллах”, захватившей власть в Йемене. После окончания активной фазы боевых действий, в последние годы стороны регулярно обмениваются ракетными и авиаударами. Хуситы обстреливают территории ОАЭ и Саудовской Аравии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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