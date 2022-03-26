https://sputnik-georgia.ru/20220326/v-turtsii-neytralizovali-pokhozhiy-na-minu-obekta-v-bosfore-265516976.html

В Турции нейтрализовали похожий на мину объекта в Босфоре

В Турции нейтрализовали похожий на мину объекта в Босфоре

Минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море, заявил Эрдоган 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T14:49+0400

2022-03-26T14:49+0400

2022-03-26T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Турецкое министерство обороны сообщило о мерах по нейтрализации в Босфорском проливе объекта, похожего на мину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства.Отмечание, что движение напоминающего мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star.Ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что военные Украины после начала спецоперации России установили свыше 400 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Между тем ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

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турция, новости, в мире, черное море, украина, одесса, вмс турции