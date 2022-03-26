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В Турции нейтрализовали похожий на мину объекта в Босфоре
В Турции нейтрализовали похожий на мину объекта в Босфоре
Минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море, заявил Эрдоган 26.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-26T14:49+0400
2022-03-26T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Турецкое министерство обороны сообщило о мерах по нейтрализации в Босфорском проливе объекта, похожего на мину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного ведомства.Отмечание, что движение напоминающего мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star.Ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что военные Украины после начала спецоперации России установили свыше 400 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Между тем ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
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В Турции нейтрализовали похожий на мину объекта в Босфоре
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Минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море, заявил Эрдоган
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik.
Турецкое министерство обороны сообщило о мерах по нейтрализации в Босфорском проливе объекта, похожего на мину, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление военного ведомства.
Отмечание, что движение напоминающего мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star.
"После обнаружения гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, утром 26 марта 2022 года в прибрежной зоне Босфора к месту происшествия были оперативно отправлены группы подводной обороны (SAS). Рассматриваемый объект, похожий на мину, был взят под охрану командами SAS, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", - говорится в заявлении.
Ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что военные Украины после начала спецоперации России установили свыше 400 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Между тем ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.