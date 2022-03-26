https://sputnik-georgia.ru/20220326/vzglyad-iz-rossii-stsenariy-dlya-belykh-kasok-na-ukraine-uzhe-gotov-265516136.html

Взгляд из России: сценарий для "Белых касок" на Украине уже готов

Взгляд из России: сценарий для "Белых касок" на Украине уже готов

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "ответят", если Россия применит химическое оружие на Украине 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T13:35+0400

2022-03-26T13:35+0400

2022-03-26T13:35+0400

россия

колумнисты

аналитика

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По каким-то причинам именно химическое оружие стало для Запада любимым пропагандистским жупелом. Возможно, дело в бессознательном ужасе, который люди испытывают перед ним наравне с ядерным, но при этом в расхожих представлениях, что химическое оружие куда легче добыть, создать и применить.Как бы то ни было, именно готовность использовать химическое оружие или прямо-таки его применение является одним из самых популярных обвинений Запада своих геополитических противников и просто неугодных государств. Причем под это дело уже созданы специальные политические и PR-механизмы, структуры и алгоритмы. Их работу мир имел возможность многократно наблюдать во всех подробностях последние десять лет – а уж смотреть на лицевую сторону или изнанку их деятельности – каждый человек выбирает для себя.Официально "белые каски" занимаются медицинской помощью и спасением мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий. Но по существу они стали одним из главных инструментов западной пропаганды по обличению "деспотии Асада". Они бесперебойно снабжали мировые СМИ роликами о "военных преступлениях Дамаска против собственного народа".При этом политический и медийный мейнстрим Запада, разумеется, не волновало, что неоднократно было доказано, что видео эти откровенно постановочные (включая гримирование "жертв" и оплату работы участников), а "каски" буквально создали конвейер по фабрикации контента, причем при поддержке и активном содействии самых отмороженных исламистов, на территории которых они работали.Звездный час "Белых касок" случился уже после начала российской военной операции в Сирии и связан именно с якобы применением химического оружия. Причем "волонтеры" демонстрировали потрясающую синхронность с заявлениями Запада. Едва Штаты и Европа в очередной раз поднимали тему высокой вероятности применения сирийской армией химического оружия, как в скором времени якобы происходил соответствующий инцидент, причем видеосвидетельства такового предоставляли именно "Белые каски".Наиболее ярко это проявилось в деле с "химатакой" в городе Дума недалеко от Дамаска в апреле 2018 года. Инцидент был сфабрикован "Белыми касками" от и до. Россия предоставила мировому сообществу исчерпывающие доказательства этого. Среди прочего она организовала в штаб-квартире ОЗХО в Гааге брифинг, на котором выступили 17 участников видеоролика, рассказавших о том, как он снимался.Запад тогда нашел "идеальный" способ отреагировать на разоблачение – он его проигнорировал. Его представители просто не пришли на организованное Россией в Гааге мероприятие. Ну а западные политики и СМИ продолжили работать в выбранном русле.Схожая история была и с инцидентом в Хан-Шейхуне (Идлиб) за год до этого, в апреле 2017 года. Российское Минобороны тщательно расследовало произошедшее и прямо обвинило https://ria.ru/20180622/1523197996.html в провокации "Белые каски", но также не было услышано.И уж, конечно, все это никак не повлияло на "наказание", наложенное Западом на Сирию за совершенное "преступление". Инцидент в Хан-Шейхуне стал поводом для ракетного удара по сирийской авиабазе Эш-Шайрат 7 апреля 2017 года. А события в Думе были использованы для ударов США, Великобритании и Франции по Исследовательскому центру в Дамаске, а также ряду военных и гражданских объектов страны в ночь с 13 на 14 апреля 2018-го.Учитывая привычку Запада раз за разом применять созданные политико-медийно-военные алгоритмы, нет оснований думать, что на этот раз – на Украине – события пойдут по иному сценарию. Своим заявлением о готовности США вмешаться, если Россия использует химоружие, Байден фактически повесил на стену ружье – то самое, которое должно в итоге выстрелить.Вопрос в том, кто сыграет на этот раз роль "белых касок" – будет ли это какой-нибудь журналист, или "независимый" волонтер, или целая гуманитарная организация, сытно живущая на западные гранты. А возможно, будет сделан финт ушами – и на Украине появится местный филиал "Белых касок", на помощь которому придут ближневосточные коллеги, поднаторевшие в такого рода делах. Действительно, чего зря прокаченному бренду пропадать?Запад неоднократно использовал провокации с химическим оружием. Но изменило ли это минимально или существенным образом развитие событий в Сирии? Помогло ли это ему свергнуть Башара Асада или заставить Россию вывести свой военный контингент?Нет, в Сирии США вместе с Европой потерпели геополитический разгром, который все больше распространяется на весь ближневосточный регион, где Запад ускоренно теряет позиции и влияние.Поднятие американским президентом уже совершенно избитой темы химоружия применительно к Украине выглядит скорее жестом отчаяния - попыткой давить на хорошо знакомую кнопку, которая уже давным-давно утратила свою функциональность, – в надежде, что на этот раз она все-таки сработает.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/91/237949171_126:0:888:761_100x100_80_0_0_736bf9b504eaa73ee67cb7f3fbd76f62.jpg

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россия, колумнисты, аналитика