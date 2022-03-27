https://sputnik-georgia.ru/20220327/avtomobilisty-germanii-vystupili-protiv-diskriminatsii-russkikh-v-es---video-265536310.html

Автомобилисты Германии выступили против дискриминации русских в ЕС - видео

Автомобилисты Германии выступили против дискриминации русских в ЕС - видео

Десятки водителей авто, раскрашенных в цвета российского флага, выехали на трассы Германии в знак поддержки РФ. Смотрите в видео, как это было 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T23:26+0400

2022-03-27T23:26+0400

2022-03-27T23:26+0400

германия

мультимедиа

видео

россия

акции протеста

европа

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Пока правительство Евросоюза вводят очередные санкции против России, автомобилисты Германии вышли на трассы в знак поддержки действий РФ на Украине. Подобные акции прошли сразу в нескольких городах Германии.

германия

европа

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

германия, мультимедиа, видео, видео, россия, акции протеста, европа, обострение ситуации вокруг украины 2022