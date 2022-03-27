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Автомобилисты Германии выступили против дискриминации русских в ЕС - видео
Автомобилисты Германии выступили против дискриминации русских в ЕС - видео
Десятки водителей авто, раскрашенных в цвета российского флага, выехали на трассы Германии в знак поддержки РФ. Смотрите в видео, как это было 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T23:26+0400
2022-03-27T23:26+0400
2022-03-27T23:26+0400
германия
мультимедиа
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россия
акции протеста
европа
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Пока правительство Евросоюза вводят очередные санкции против России, автомобилисты Германии вышли на трассы в знак поддержки действий РФ на Украине. Подобные акции прошли сразу в нескольких городах Германии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
германия, мультимедиа, видео, видео, россия, акции протеста, европа, обострение ситуации вокруг украины 2022
Автомобилисты Германии выступили против дискриминации русских в ЕС - видео
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Десятки водителей авто, раскрашенных в цвета российского флага, выехали на трассы Германии в знак поддержки РФ. Смотрите в видео, как это было
Пока правительство Евросоюза вводят очередные санкции против России, автомобилисты Германии вышли на трассы в знак поддержки действий РФ на Украине. Подобные акции прошли сразу в нескольких городах Германии.