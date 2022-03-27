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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за 27 марта
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за 27 марта
На данный момент в стране 11 179 активных случаев, из них 636 нуждаются в стационарном лечении, состояние 167 пациентов тяжелое 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T14:50+0400
2022-03-27T14:50+0400
2022-03-27T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинские медики из 357 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 194 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 8 358 тестов на коронавирус, 6 203 – на антиген, 2 155 – ПЦР-тестов.На данный момент в стране 11 179 активных случаев, из них 636 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 167 пациентов тяжелое, 10 543 человека проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 26 марта, составляет 4,27%, за две недели – 4,49%, за семь дней – 3,53%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за 27 марта
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На данный момент в стране 11 179 активных случаев, из них 636 нуждаются в стационарном лечении, состояние 167 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинские медики из 357 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 194 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 21,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7,
В стране за последние сутки сделано 8 358 тестов на коронавирус, 6 203 – на антиген, 2 155 – ПЦР-тестов.
На данный момент в стране 11 179 активных случаев, из них 636 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 167 пациентов тяжелое, 10 543 человека проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 26 марта, составляет 4,27%, за две недели – 4,49%, за семь дней – 3,53%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.