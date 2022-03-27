https://sputnik-georgia.ru/20220327/defitsit-produktov-polupustye-polki-magazinov-v-germanii---video-265529455.html

Дефицит продуктов: полупустые полки магазинов в Германии - видео

Дефицит продуктов: полупустые полки магазинов в Германии - видео

В немецком Штутгарте в супермаркетах пустеют полки с продуктами. Смотрите подробности в видео 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T14:16+0400

2022-03-27T14:16+0400

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германия

продукты питания

мультимедиа

видео

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На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука.На некоторых стеллажах сотрудники магазинов разместили объявления, адресованные покупателям.Например, под табличкой об ограничениях на покупки ряда категорий товаров в одни руки стоит призыв "воздержаться от дискуссий".А в другом магазине нашли вывеску, информирующую посетителей о введении подобных мер.

германия

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Кадры с полупустыми полками из магазинов в Германии Немецкие супермаркеты испытывают нехватку товаров на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной. На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука. 2022-03-27T14:16+0400 true PT0M49S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

германия, продукты питания, мультимедиа, видео, видео