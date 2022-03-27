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Дефицит продуктов: полупустые полки магазинов в Германии - видео
Дефицит продуктов: полупустые полки магазинов в Германии - видео
В немецком Штутгарте в супермаркетах пустеют полки с продуктами. Смотрите подробности в видео 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T14:16+0400
2022-03-27T14:16+0400
2022-03-27T14:16+0400
германия
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На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука.На некоторых стеллажах сотрудники магазинов разместили объявления, адресованные покупателям.Например, под табличкой об ограничениях на покупки ряда категорий товаров в одни руки стоит призыв "воздержаться от дискуссий".А в другом магазине нашли вывеску, информирующую посетителей о введении подобных мер.
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Кадры с полупустыми полками из магазинов в Германии
Немецкие супермаркеты испытывают нехватку товаров на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука.
2022-03-27T14:16+0400
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германия, продукты питания, мультимедиа, видео, видео
Дефицит продуктов: полупустые полки магазинов в Германии - видео
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В немецком Штутгарте в супермаркетах пустеют полки с продуктами. Смотрите подробности в видео
На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука.
На некоторых стеллажах сотрудники магазинов разместили объявления, адресованные покупателям.
Например, под табличкой об ограничениях на покупки ряда категорий товаров в одни руки стоит призыв "воздержаться от дискуссий".
А в другом магазине нашли вывеску, информирующую посетителей о введении подобных мер.