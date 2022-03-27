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Как в Европе растут цены - данные об инфляции в странах ЕС
Как в Европе растут цены - данные об инфляции в странах ЕС
Потребительские цены в Европейском союзе показали свой максимум с момента введения единой европейской валюты, с 1999 года 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T21:12+0400
2022-03-27T21:12+0400
2022-03-27T21:12+0400
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По информации Европейского статистического ведомства Eurostat, в январе 2022 года уровень инфляции во всей еврозоне составлял 5,1%, между тем, новые инфляционные рекорды устанавливались ежемесячно с ноября 2021 года.Ускорение уровня инфляции в странах ЕС говорит о росте инфляционного давления в мире, сроки которого оказались дольше, чем было спрогнозировано изначально. Все это происходит на фоне высокого потребительского спроса, высоких цен на энергоресурсы и глобальных проблем в цепочках поставок.В инфографике Sputnik Meedia вы узнаете, сколько составляла инфляция в странах ЕС по данным на 22 февраля 2022 года.
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в мире, экономика, цены, инфографика, инфографика
Как в Европе растут цены - данные об инфляции в странах ЕС
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Потребительские цены в Европейском союзе показали свой максимум с момента введения единой европейской валюты, с 1999 года
По информации Европейского статистического ведомства Eurostat, в январе 2022 года уровень инфляции во всей еврозоне составлял 5,1%, между тем, новые инфляционные рекорды устанавливались ежемесячно с ноября 2021 года.
Ускорение уровня инфляции в странах ЕС говорит о росте инфляционного давления в мире, сроки которого оказались дольше, чем было спрогнозировано изначально. Все это происходит на фоне высокого потребительского спроса, высоких цен на энергоресурсы и глобальных проблем в цепочках поставок.
В инфографике Sputnik Meedia
вы узнаете, сколько составляла инфляция в странах ЕС по данным на 22 февраля 2022 года.