https://sputnik-georgia.ru/20220327/kak-v-evrope-rastut-tseny---dannye-ob-inflyatsii-v-stranakh-es-265535080.html

Как в Европе растут цены - данные об инфляции в странах ЕС

Как в Европе растут цены - данные об инфляции в странах ЕС

Потребительские цены в Европейском союзе показали свой максимум с момента введения единой европейской валюты, с 1999 года 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T21:12+0400

2022-03-27T21:12+0400

2022-03-27T21:12+0400

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По информации Европейского статистического ведомства Eurostat, в январе 2022 года уровень инфляции во всей еврозоне составлял 5,1%, между тем, новые инфляционные рекорды устанавливались ежемесячно с ноября 2021 года.Ускорение уровня инфляции в странах ЕС говорит о росте инфляционного давления в мире, сроки которого оказались дольше, чем было спрогнозировано изначально. Все это происходит на фоне высокого потребительского спроса, высоких цен на энергоресурсы и глобальных проблем в цепочках поставок.В инфографике Sputnik Meedia вы узнаете, сколько составляла инфляция в странах ЕС по данным на 22 февраля 2022 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, экономика, цены, инфографика, инфографика