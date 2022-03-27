https://sputnik-georgia.ru/20220327/katar-poka-ne-mozhet-zamenit-rossiyskiy-gaz-v-evrope-265526920.html

Катар пока не может заменить российский газ в Европе

Катар пока не может заменить российский газ в Европе

Нынешние газовые мощности Катара не удовлетворят европейский спрос, заявил министр 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T11:31+0400

2022-03-27T11:31+0400

2022-03-27T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Заменить российский газ в Европе газом от других производителей не получится за один день, на это нужны пять-семь лет, заявил госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.Выступая в Дохе на международной конференции "Форум Доха", министр сказал, что нынешние газовые мощности Катара не удовлетворят европейский спрос.По его словам, до начала украинского кризиса Катар рассчитывал поставлять в Европу 60 миллионов тонн СПГ, а после увеличения его мощностей к 2027 году - до 126 миллионов тонн в год. Аль-Кааби указал, что Катар готов принять участие в обеспечении дополнительных поставок в ЕС по призыву США, но 85% его экспорта СПГ в настоящий момент - это долгосрочные контракты в основном с азиатскими странами.Будет ли Евросоюз платить России за газ в рублях? >>Ранее администрация США сообщила, что США будут работать с партнерами, чтобы обеспечить дополнительные поставки СПГ в Европу, как минимум 15 миллиардов кубометров газа в 2022 году, сообщил Белый дом.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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