https://sputnik-georgia.ru/20220327/kinematografisty-gruzii-otpravyatsya-v-gollivud-dlya-razvitiya-kinoindustrii-265516652.html
Кинематографисты Грузии отправятся в Голливуд для развития киноиндустрии
Кинематографисты Грузии отправятся в Голливуд для развития киноиндустрии
Цель визита – связать грузинские компании с ведущими студиями США, такими как Universal Pictures, Disney, HBO и другими 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T10:04+0400
2022-03-27T10:04+0400
2022-03-27T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Представители грузинского кинематографа посетят Голливуд с 5 по 15 июня, в рамках рабочего визита государственной программы "Снимай в Грузии".Цель визита – связать грузинские компании с ведущими студиями США, такими как Universal Pictures, Disney, HBO и другими.Как отмечают в ведомстве, агентство "Производи в Грузии" дарит всем представителям грузинской киноиндустрии рабочий визит и возможность принять участие в конференции и популяризировать свои возможности на международном рынке.Лица, заинтересованные в посещении деловых встреч и конференций в Голливуде, должны заполнить заявку не позднее 5 апреля. Однако, отмечается, что для участия в мероприятиях аппликант должен иметь визу США.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
производи в грузии, голливуд, сша, hbo, культура, грузия, новости, кино, экономика
Кинематографисты Грузии отправятся в Голливуд для развития киноиндустрии
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Цель визита – связать грузинские компании с ведущими студиями США, такими как Universal Pictures, Disney, HBO и другими
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik.
Представители грузинского кинематографа посетят Голливуд с 5 по 15 июня, в рамках рабочего визита государственной программы "Снимай в Грузии
".
Цель визита – связать грузинские компании с ведущими студиями США, такими как Universal Pictures, Disney, HBO и другими.
В рамках запланированных мероприятий представители грузинской киноиндустрии смогут принять участие в главной конференции Американской гильдии продюсеров – Produced By Conference. На мероприятии Грузию будут популяризировать как место для проведения съемок.
Как отмечают в ведомстве, агентство "Производи в Грузии" дарит всем представителям грузинской киноиндустрии рабочий визит и возможность принять участие в конференции и популяризировать свои возможности на международном рынке.
Лица, заинтересованные в посещении деловых встреч и конференций в Голливуде, должны заполнить заявку не позднее 5 апреля. Однако, отмечается, что для участия в мероприятиях аппликант должен иметь визу США.