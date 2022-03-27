https://sputnik-georgia.ru/20220327/kinematografisty-gruzii-otpravyatsya-v-gollivud-dlya-razvitiya-kinoindustrii-265516652.html

Кинематографисты Грузии отправятся в Голливуд для развития киноиндустрии

Кинематографисты Грузии отправятся в Голливуд для развития киноиндустрии

Цель визита – связать грузинские компании с ведущими студиями США, такими как Universal Pictures, Disney, HBO и другими 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T10:04+0400

2022-03-27T10:04+0400

2022-03-27T10:04+0400

производи в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Представители грузинского кинематографа посетят Голливуд с 5 по 15 июня, в рамках рабочего визита государственной программы "Снимай в Грузии".Цель визита – связать грузинские компании с ведущими студиями США, такими как Universal Pictures, Disney, HBO и другими.Как отмечают в ведомстве, агентство "Производи в Грузии" дарит всем представителям грузинской киноиндустрии рабочий визит и возможность принять участие в конференции и популяризировать свои возможности на международном рынке.Лица, заинтересованные в посещении деловых встреч и конференций в Голливуде, должны заполнить заявку не позднее 5 апреля. Однако, отмечается, что для участия в мероприятиях аппликант должен иметь визу США.

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производи в грузии, голливуд, сша, hbo, культура, грузия, новости, кино, экономика