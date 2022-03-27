https://sputnik-georgia.ru/20220327/mvd-gruzii-prizyvaet-uchastnikov-aktsiy-protesta-soblyudat-zakon-265534201.html

МВД Грузии призывает участников акций протеста соблюдать закон

МВД Грузии призывает участников акций протеста соблюдать закон

На акции против повышения цен на топливо в Тбилиси в административном порядке задержаны до 16 человек 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T19:44+0400

2022-03-27T19:44+0400

2022-03-27T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. МВД Грузии призывает участников акции протеста в Тбилиси, выступающих против повышения цен на топливо, соблюдать правопорядок, не перекрывать движение и подчиняться законным требованиям полиции, говорится в распространенном ведомством заявлении.Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Тбилиси в воскресенье, чтобы выступить против повышения цен на топливо. Участники акции собрались на площади Республики, после чего решили переместиться на площадь Героев и перекрыть проезжую часть. Не обошлось без задержаний.По данным МВД, участники акции перекрыли транспортные узлы в Тбилиси, что может привести к коллапсу.В ведомстве отмечают, что любое нарушение правопорядка во время акции будет пресекаться полицией в рамках закона.По предварительной информации, на акции протеста в административном порядке задержаны до 16 человек. Участники акции задержаны на основании статей 166 и 173 УК Грузии - "мелкое хулиганство" и "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов"Участники акции выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри.

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грузия, новости, общество, политика, акция протеста, цены на топливо