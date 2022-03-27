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МВД Грузии призывает участников акций протеста соблюдать закон
МВД Грузии призывает участников акций протеста соблюдать закон
На акции против повышения цен на топливо в Тбилиси в административном порядке задержаны до 16 человек 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T19:44+0400
2022-03-27T19:44+0400
2022-03-27T20:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. МВД Грузии призывает участников акции протеста в Тбилиси, выступающих против повышения цен на топливо, соблюдать правопорядок, не перекрывать движение и подчиняться законным требованиям полиции, говорится в распространенном ведомством заявлении.Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Тбилиси в воскресенье, чтобы выступить против повышения цен на топливо. Участники акции собрались на площади Республики, после чего решили переместиться на площадь Героев и перекрыть проезжую часть. Не обошлось без задержаний.По данным МВД, участники акции перекрыли транспортные узлы в Тбилиси, что может привести к коллапсу.В ведомстве отмечают, что любое нарушение правопорядка во время акции будет пресекаться полицией в рамках закона.По предварительной информации, на акции протеста в административном порядке задержаны до 16 человек. Участники акции задержаны на основании статей 166 и 173 УК Грузии - "мелкое хулиганство" и "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов"Участники акции выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри.
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МВД Грузии призывает участников акций протеста соблюдать закон
19:44 27.03.2022 (обновлено: 20:30 27.03.2022) Подписаться на
На акции против повышения цен на топливо в Тбилиси в административном порядке задержаны до 16 человек
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. МВД Грузии призывает участников акции протеста в Тбилиси, выступающих против повышения цен на топливо, соблюдать правопорядок, не перекрывать движение и подчиняться законным требованиям полиции, говорится в распространенном ведомством заявлении.
Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Тбилиси в воскресенье, чтобы выступить против повышения цен на топливо. Участники акции собрались на площади Республики, после чего решили переместиться на площадь Героев и перекрыть проезжую часть. Не обошлось без задержаний.
"Министерство внутренних дел как ведомство, ответственное за обеспечение правопорядка, призывает всех граждан, организаторов и участников акции соблюдать правопорядок, открыть движение транспорта и подчиняться законным требованиям полиции", - говорится в заявлении.
По данным МВД, участники акции перекрыли транспортные узлы в Тбилиси, что может привести к коллапсу.
В ведомстве отмечают, что любое нарушение правопорядка во время акции будет пресекаться полицией в рамках закона.
По предварительной информации, на акции протеста в административном порядке задержаны до 16 человек. Участники акции задержаны на основании статей 166 и 173 УК Грузии - "мелкое хулиганство" и "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов"
Участники акции выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри.