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На акции против роста цен на топливо в Тбилиси задержали десять человек
На акции против роста цен на топливо в Тбилиси задержали десять человек
Протестующие собрались на площади Первой Республики, откуда двинулись в сторону парламента 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T19:04+0400
2022-03-27T19:04+0400
2022-03-27T19:04+0400
грузия
новости
происшествия
акция протеста
цены на топливо
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Полиция задержала до десяти участников акции в Тбилиси, которые вышли на улицы города из-за повышения цен на топливо, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Ситуация на акции обострилась после того, как протестующие на какое-то время перекрыли дорогу на площади Героев. В ответ к ним обратился руководитель главного управления патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе и призвал протестующих открыть дорогу.После того, как собравшиеся отказались освобождать проезжую часть, полиция провела задержания.Все задержания произведены в административном порядке.Протестующие в воскресенье собрались на площади Первой Республики, откуда двинулись в сторону парламента. Позже они решили направиться к площади Героев.Участники акции выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри.
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В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео
В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео
2022-03-27T19:04+0400
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грузия, новости, происшествия, акция протеста, цены на топливо, видео
На акции против роста цен на топливо в Тбилиси задержали десять человек
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Протестующие собрались на площади Первой Республики, откуда двинулись в сторону парламента
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Полиция задержала до десяти участников акции в Тбилиси, которые вышли на улицы города из-за повышения цен на топливо, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Ситуация на акции обострилась после того, как протестующие на какое-то время перекрыли дорогу на площади Героев. В ответ к ним обратился руководитель главного управления патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе и призвал протестующих открыть дорогу.
После того, как собравшиеся отказались освобождать проезжую часть, полиция провела задержания.
Все задержания произведены в административном порядке.
Протестующие в воскресенье собрались на площади Первой Республики, откуда двинулись в сторону парламента. Позже они решили направиться к площади Героев.
Участники акции выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри.