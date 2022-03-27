https://sputnik-georgia.ru/20220327/na-aktsii-protiv-rosta-tsen-na-toplivo-v-tbilisi-zaderzhali-desyat-chelovek-265533361.html

На акции против роста цен на топливо в Тбилиси задержали десять человек

На акции против роста цен на топливо в Тбилиси задержали десять человек

Протестующие собрались на площади Первой Республики, откуда двинулись в сторону парламента 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T19:04+0400

2022-03-27T19:04+0400

2022-03-27T19:04+0400

грузия

новости

происшествия

акция протеста

цены на топливо

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Полиция задержала до десяти участников акции в Тбилиси, которые вышли на улицы города из-за повышения цен на топливо, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Ситуация на акции обострилась после того, как протестующие на какое-то время перекрыли дорогу на площади Героев. В ответ к ним обратился руководитель главного управления патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе и призвал протестующих открыть дорогу.После того, как собравшиеся отказались освобождать проезжую часть, полиция провела задержания.Все задержания произведены в административном порядке.Протестующие в воскресенье собрались на площади Первой Республики, откуда двинулись в сторону парламента. Позже они решили направиться к площади Героев.Участники акции выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри.

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В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео 2022-03-27T19:04+0400 true PT0M58S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, акция протеста, цены на топливо, видео