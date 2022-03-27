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Поставки газа из США в Европу обернутся климатической катастрофой: СМИ

Поставки газа из США в Европу обернутся климатической катастрофой: СМИ

Решение Джо Байдена нарастить поставки топлива в Европу несет прямую угрозу мировой экологии, считает климатолог 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T16:26+0400

2022-03-27T16:26+0400

2022-03-27T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Переход стран ЕС с российского газа на американский может обернуться глобальной климатической катастрофой. Об этом заявила Келли Шихан, старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club.Вашингтон запретил импортировать энергоносители из России в начале марта. Объявляя о запрете на импорт, Байден признал, что страны ЕС могут не последовать за этим решением. Он утверждает, что США готовы помочь Европе "избавиться от зависимости" от российского ископаемого топлива, и напомнил о планах увеличить поставки своего сжиженного природного газа.По мнению Шихан, дополнительная поставка Европе 15 млрд кубометров сжиженного природного газа из США, а также дальнейшее наращивание поставок до 50 млрд кубов в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы.Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел подтвердила опасения экологических активистов. Она заявила, что решение Джо Байдена нарастить поставки топлива в Европу несет прямую угрозу мировой экологии."Создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия - смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией, и он не решит нынешний европейский кризис", - подчеркнула Сигел.Обещать не значит жениться: заменит ли американский СПГ российский газ >>По ее мнению, увеличение количества экспортных терминалов, трубопроводов и производства ископаемого топлива "только подливает масла в огонь нашего горящего мира".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, новости, сша, джо байден, европа, газ, глобальное потепление