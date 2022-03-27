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Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в полтора раза
Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в полтора раза
С начала года количество экспортированных из Грузии в Азербайджан автомобилей составило 4 601. Общий реэкспорт автомобилей Грузией за отчетный период 2022 года... 27.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за январь-февраль текущего года реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос на 45,8%.Общая стоимость автомобилей, ввезенных в Азербайджан из Грузии, за два первых месяца этого года достигла 40,7 млн долларов, в то время как за январь-февраль 2021 года поставлено в соседнюю страну транспортных средств на 27,9 млн долларов.Выросло и количество ввезенных автомобилей до 4 601, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении "Сакстата".Азербайджан с начала года лидирует среди основных импортеров автомобилей из Грузии - в соседнюю страну вывезено более 56% всего грузинского автомобильного реэкспорта.
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грузия, экономика, новости, азербайджан, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в полтора раза

20:30 27.03.2022 (обновлено: 20:35 27.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerПокупатели на руставском авторынке
Покупатели на руставском авторынке - Sputnik Грузия, 1920, 27.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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С начала года количество экспортированных из Грузии в Азербайджан автомобилей составило 4 601. Общий реэкспорт автомобилей Грузией за отчетный период 2022 года достиг 72,5 млн долларов, что на 45% больше прошлогодних цифр
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за январь-февраль текущего года реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос на 45,8%.
Общая стоимость автомобилей, ввезенных в Азербайджан из Грузии, за два первых месяца этого года достигла 40,7 млн долларов, в то время как за январь-февраль 2021 года поставлено в соседнюю страну транспортных средств на 27,9 млн долларов.
Выросло и количество ввезенных автомобилей до 4 601, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении "Сакстата".
Азербайджан с начала года лидирует среди основных импортеров автомобилей из Грузии - в соседнюю страну вывезено более 56% всего грузинского автомобильного реэкспорта.
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