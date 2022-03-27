https://sputnik-georgia.ru/20220327/reeksport-avtomobiley-iz-gruzii-v-azerbaydzhan-vyros-v-poltora-raza-265534668.html

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в полтора раза

Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в полтора раза

С начала года количество экспортированных из Грузии в Азербайджан автомобилей составило 4 601. Общий реэкспорт автомобилей Грузией за отчетный период 2022 года... 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T20:30+0400

2022-03-27T20:30+0400

2022-03-27T20:35+0400

грузия

экономика

новости

азербайджан

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23472/43/234724317_0:0:1489:838_1920x0_80_0_0_08c9171492f88de77ffac907e6be2cff.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за январь-февраль текущего года реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос на 45,8%.Общая стоимость автомобилей, ввезенных в Азербайджан из Грузии, за два первых месяца этого года достигла 40,7 млн долларов, в то время как за январь-февраль 2021 года поставлено в соседнюю страну транспортных средств на 27,9 млн долларов.Выросло и количество ввезенных автомобилей до 4 601, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении "Сакстата".Азербайджан с начала года лидирует среди основных импортеров автомобилей из Грузии - в соседнюю страну вывезено более 56% всего грузинского автомобильного реэкспорта.

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, азербайджан, национальная служба статистики грузии "сакстат"