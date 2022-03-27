https://sputnik-georgia.ru/20220327/reeksport-avtomobiley-iz-gruzii-v-azerbaydzhan-vyros-v-poltora-raza-265534668.html
Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в полтора раза
Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в полтора раза
С начала года количество экспортированных из Грузии в Азербайджан автомобилей составило 4 601. Общий реэкспорт автомобилей Грузией за отчетный период 2022 года... 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T20:30+0400
2022-03-27T20:30+0400
2022-03-27T20:35+0400
грузия
экономика
новости
азербайджан
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23472/43/234724317_0:0:1489:838_1920x0_80_0_0_08c9171492f88de77ffac907e6be2cff.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за январь-февраль текущего года реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос на 45,8%.Общая стоимость автомобилей, ввезенных в Азербайджан из Грузии, за два первых месяца этого года достигла 40,7 млн долларов, в то время как за январь-февраль 2021 года поставлено в соседнюю страну транспортных средств на 27,9 млн долларов.Выросло и количество ввезенных автомобилей до 4 601, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении "Сакстата".Азербайджан с начала года лидирует среди основных импортеров автомобилей из Грузии - в соседнюю страну вывезено более 56% всего грузинского автомобильного реэкспорта.
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23472/43/234724317_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_5aa5d6f9ebb08486e3c946c664cb4e11.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, азербайджан, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос в полтора раза
20:30 27.03.2022 (обновлено: 20:35 27.03.2022) Подписаться на
С начала года количество экспортированных из Грузии в Азербайджан автомобилей составило 4 601. Общий реэкспорт автомобилей Грузией за отчетный период 2022 года достиг 72,5 млн долларов, что на 45% больше прошлогодних цифр
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за январь-февраль текущего года реэкспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос на 45,8%.
Общая стоимость автомобилей, ввезенных в Азербайджан из Грузии, за два первых месяца этого года достигла 40,7 млн долларов, в то время как за январь-февраль 2021 года поставлено в соседнюю страну транспортных средств на 27,9 млн долларов.
Выросло и количество ввезенных автомобилей до 4 601, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении "Сакстата"
.
Азербайджан с начала года лидирует среди основных импортеров автомобилей из Грузии - в соседнюю страну вывезено более 56% всего грузинского автомобильного реэкспорта.