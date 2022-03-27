https://sputnik-georgia.ru/20220327/sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-po-vsey-territorii-gruzii-265530492.html
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей территории Грузии
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей территории Грузии
Ожидаемые обильные осадки могут спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T15:56+0400
2022-03-27T15:56+0400
2022-03-27T15:56+0400
грузия
новости
погода
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/14/265355236_0:301:1536:1165_1920x0_80_0_0_a589b88ccb9ff8b643a95d5ae117a5e6.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинские синоптики обещают в понедельник, 28 марта, ухудшение погоды по всей территории страны.Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, в понедельник на западе и востоке Грузии ожидаются метель и снегопад.В горах прогнозируют метель, местами сильный снег, туман. На побережье Черного моря трех-четырехбалльный шторм.Специалисты предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/14/265355236_0:157:1536:1309_1920x0_80_0_0_8dd17609fb5caafec678f60f8707f2f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей территории Грузии
Подписаться на
Ожидаемые обильные осадки могут спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинские синоптики обещают в понедельник, 28 марта, ухудшение погоды по всей территории страны.
Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, в понедельник на западе и востоке Грузии ожидаются метель и снегопад.
В горах прогнозируют метель, местами сильный снег, туман. На побережье Черного моря трех-четырехбалльный шторм.
Специалисты предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.