https://sputnik-georgia.ru/20220327/sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-po-vsey-territorii-gruzii-265530492.html

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей территории Грузии

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей территории Грузии

Ожидаемые обильные осадки могут спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T15:56+0400

2022-03-27T15:56+0400

2022-03-27T15:56+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинские синоптики обещают в понедельник, 28 марта, ухудшение погоды по всей территории страны.Как сообщает Национальное агентство окружающей среды, в понедельник на западе и востоке Грузии ожидаются метель и снегопад.В горах прогнозируют метель, местами сильный снег, туман. На побережье Черного моря трех-четырехбалльный шторм.Специалисты предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды