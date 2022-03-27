https://sputnik-georgia.ru/20220327/udarnoe-sovershenstvo-ka-52-na-ukraine-265512288.html

Ударное совершенство Ка-52 на Украине

Ударное совершенство Ка-52 на Украине

В спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" подтвердили... 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T09:36+0400

2022-03-27T09:36+0400

2022-03-27T09:36+0400

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Группа вертолетов Ка-52 в ходе ночных ударов 25 марта уничтожила 24 единицы боевой техники ВСУ, в том числе 7 танков, 5 боевых машин пехоты (БМП), 3 бронетранспортера (БТР), и это не самый большой результат. В ночь на 22 марта "Аллигаторы" демилитаризовали 9 украинских танков, 7 БМП и БТР.Ранее Минобороны РФ показало впечатляющие кадры поражения вертолетами Ка-52 украинского танка. Управляемые ракеты ПТУР "Вихрь" способны уничтожать цели на удалении до 10 км, вне зоны действия войсковой ПВО противника.Значительный арсенал авиационных средств поражения позволяет эффективно уничтожать бронетехнику, пункты управления, укрытия и живую силу ВСУ на максимальном удалении, днем и ночью. За месяц экипажи Ка-52 уничтожили сотни единиц бронетехники, огневых точек, опорных пунктов ВСУ и нацбатов – на оперативном пространстве от Херсона и Николаева на юге до Киева и Чернигова на севере Украины.Ранее Вертолеты Ка-52 прошли серьезную проверку в Сирии, и все же на Украине боевой работы оказалось несравнимо больше. Полеты "Аллигаторов" проходят на предельно малых высотах, и требуют максимальной концентрации, молниеносной реакции летчиков на изменяющуюся обстановку.Современные бортовые комплексы обороны помогают экипажам обеспечивать огневое поражение воздушных целей и своевременно применять защиту от ПЗРК. Современные системы защиты и броня "Аллигатора" оказались не по зубам "Стингерам" и другим западным образцам ПЗРК (которыми "партнеры" щедро снабдили подопытную украинскую армию). В одном из боевых эпизодов на аэродроме Гостомель под Киевом вертолет Ка-52 был 18 раз атакован зенитными ракетами, и при этом получил лишь некритичное повреждение, совершил посадку, экипаж не пострадал.Успешно противодействовать российским ударным "Аллигаторам" ВСУ во главе с Валерием Залужным способны лишь виртуально, с использование компьютерной графики Arm-3.Боевое превосходствоОгневая мощь Ка-52 гармонично сочетается с высокой энерговооруженностью, современными средствами обнаружения и целеуказания, радиоэлектронной борьбы, авионикой, и позволяет атаковать любые цели. На шести внешних узлах подвески можно разместить до 2,8 тонн различного вооружения – управляемые ракеты разных классов и принципов поражения (кумулятивные и объемно-детонирующие боевые части). Широкий спектр ракетного вооружения позволяет гибко адаптировать вертолет к решению конкретных тактических задач. Вскоре "Аллигатор" получит возможность применять и крылатые ракеты "выстрелил - забыл" дальностью до 100 км, то есть конкурировать на поле боя с фронтовыми бомбардировщиками Су-24М и штурмовиками Су-25М.Двухместная бронированная кабина обеспечивает защиту летчиков от бронебойных пуль калибром до 12,7 миллиметров и осколков снарядом калибром до 23 миллиметров. Бронирование и дублирование управления делают Ка-52 самым защищенным вертолетом на планете. Кроме того, "Аллигатор" очень быстро летает – до 320 км/час (задним ходом – до 100 км/час, бортом вперед – до 80 км/час). Практическая дальность полета – 460 км на высотах до 5,5 км .Боевое "сердце" Ка-52 – комплекс "Аргумент-2000", в состав которого интегрированы цифровая вычислительная машина "Багет-53", пилотажно-навигационный комплекс, поисково-прицельная система и РЛК "Арбалет-52", бортовые комплексы связи и обороны. Для понимания возможностей, "Арбалет" способен сопровождать до 20 целей, "видит" ракету "Стингер" на удалении до 5 км, танк – до 12 км, самолет – до 15 км. При этом передает данные в прицельную и навигационную системы, предупреждает о препятствиях при полетах на сверхмалых высотах.Благодаря нескольким ЖК-мониторам экипаж максимально информирован, и способен эффективно управлять всем комплексом вооружений. Данные об окружающей обстановке радиолокатор, тепловизор, лазерный дальномер и камеры отправляют в бортовой компьютер, который выдает летчикам рекомендации и автоматически отражает атаки зенитных ракет бортовыми средствами обороны.Система защиты семейства "Витебск" автоматически обнаруживает облучение лазера, радиолокатора, пуск ракеты и самостоятельно применяет пассивные помехи, нарушая наведение ракет противника в инфракрасном и радиодиапазоне, отстреливает отражатели или тепловые ловушки. А также голосом докладывает экипажу о принятых мерах и оставшихся средствах защиты. Не всякий "Стингер" долетит до Ка-52, и неслучайно концерн "Укроборонпром" готов заплатить премию в полмиллиона долларов США за угнанный или трофейный российский вертолет в рабочем состоянии.Экспортный потенциалВо многих странах мира высоко оценивают и желают иметь на вооружении такую машину – Ка-52 еще в 2013 году на выставке Paris Air Show показал убедительное превосходство над американским АН–64D Apache Longbow и франко-германским Eurocopter Tiger, а очередь зарубежных заказчиков образовалась гораздо ранее. На базе Ка-52 создан корабельный вариант вертолета – Ка-52К "Катран" (первой страной-покупателем стал Египет), и это расширяет круг потенциальных зарубежных заказчиков, преимущественно в странах СНГ, Азии и Латинской Америки.Российское высокотехнологичное вооружение традиционно выигрывает у западных аналогов по соотношению цена-качество. Стоимость американского ударного вертолета "Апач" начинается от 52 млн долларов. Минобороны РФ в 2011 году заказало 140 "Аллигаторов" по цене, эквивалентной 28,5 млн долларов за единицу. Осенью 2021 года каждый Ка-52М обходится Минобороны РФ примерно в 15 млн долларов (в эквиваленте), а европейские "Тигры" (Tiger) заказывают по ценам от 27 до 35 млн евро (29-38 млн долларов). Разница в качестве и цене существенная, поэтому "Аллигатору" обеспечено большое будущее – в дружественных России странах.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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