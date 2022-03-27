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В Беларуси открыли новое нефтяное месторождение
В Беларуси открыли новое нефтяное месторождение
Сейчас "Белоруснефть" ведет добычу нефти на 61 месторождении в стране 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T15:22+0400
2022-03-27T15:22+0400
2022-03-27T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мар– Sputnik. Новую залежь нефти открыли на юге Гомельской области, сообщил Sputnik Беларусь.В ближайшее время специалисты оценят запасы и прибыль от нового месторождения.Ранее в пресс-службе компании "Белоруснефть" рассказывали, что масштабные полевые исследования охватили весь Припятский прогиб, а отечественные геологи только за последние три года увеличили количество сейсморазведочных работ в формате 3D.В настоящее время белорусские специалисты особые надежды связывают с территорией Хойникского, Ельского, Брагинского, Наровлянского, Петриковского и Лельчицкого районов.Белорусские геологи еще до 80-х годов прошлого века пробурили там более 150 скважин глубиной до 5 километров. Тогда они продемонстрировали большой потенциал добычи нефти. Масштабные работы пришлось свернуть из-за катастрофы на ЧАЭС.Сейчас "Белоруснефть" ведет добычу нефти на 61 месторождении в стране. С начала разработки, то есть за последние 55 лет, добыто более 138 миллионов тонн нефти, пробурено 7 миллионов метров пород.Как рассказывали в "Белоруснефти", за последние пять лет в Припятском регионе открыто восемь новых месторождений нефти. Пять из них – за три года.В 2021 году было открыто три новых месторождения – Гурьяновское, Ново-Домановское и Восточно-Избыньское.
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в мире, новости, экономика, беларусь
В Беларуси открыли новое нефтяное месторождение
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Сейчас "Белоруснефть" ведет добычу нефти на 61 месторождении в стране
ТБИЛИСИ, 26 мар– Sputnik
. Новую залежь нефти открыли на юге Гомельской области, сообщил Sputnik Беларусь
.
В ближайшее время специалисты оценят запасы и прибыль от нового месторождения.
"Скважину заложили наши геологи. Бурит – Светлогорское управление буровых работ. Хороший начальный дебет по нефти в открытом стволе межсолевых отложений", – говорится в сообщении пресс-служба правительства Беларуси.
Ранее в пресс-службе компании "Белоруснефть" рассказывали, что масштабные полевые исследования охватили весь Припятский прогиб, а отечественные геологи только за последние три года увеличили количество сейсморазведочных работ в формате 3D.
В настоящее время белорусские специалисты особые надежды связывают с территорией Хойникского, Ельского, Брагинского, Наровлянского, Петриковского и Лельчицкого районов.
Белорусские геологи еще до 80-х годов прошлого века пробурили там более 150 скважин глубиной до 5 километров. Тогда они продемонстрировали большой потенциал добычи нефти. Масштабные работы пришлось свернуть из-за катастрофы на ЧАЭС.
Сейчас "Белоруснефть" ведет добычу нефти на 61 месторождении в стране. С начала разработки, то есть за последние 55 лет, добыто более 138 миллионов тонн нефти, пробурено 7 миллионов метров пород.
Как рассказывали в "Белоруснефти", за последние пять лет в Припятском регионе открыто восемь новых месторождений нефти. Пять из них – за три года.
В 2021 году было открыто три новых месторождения – Гурьяновское, Ново-Домановское и Восточно-Избыньское.