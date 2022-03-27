https://sputnik-georgia.ru/20220327/v-gruzii-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-benzin---video-265532806.html
В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео
В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео
В центре Тбилиси в воскресенье прошла крупная акция протеста против повышения цен на топливо. Участники протеста собрались на площади Первой Республики и затем... 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T18:04+0400
2022-03-27T18:04+0400
2022-03-27T18:25+0400
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бензин
цены на топливо
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экономика
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Новую акцию против роста цен на топливо ее организаторы пообещали провести завтра, в понедельник 28 марта. Как заявили митингующие, просто нового митинга у здания парламента страны недостаточно для привлечения внимания общества к проблеме. Часть участников акции выступила за блокирование столичных дорог, чтобы пробудить интерес жителей столицы к протесту.
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В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео
В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео
2022-03-27T18:04+0400
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видео, мультимедиа, бензин, цены на топливо, видео-новости из грузии, экономика, видео
В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео
18:04 27.03.2022 (обновлено: 18:25 27.03.2022) Подписаться на
В центре Тбилиси в воскресенье прошла крупная акция протеста против повышения цен на топливо. Участники протеста собрались на площади Первой Республики и затем устроили шествие по проспекту Руставели к зданию парламента Грузии
Новую акцию против роста цен на топливо ее организаторы пообещали провести завтра, в понедельник 28 марта. Как заявили митингующие, просто нового митинга у здания парламента страны недостаточно для привлечения внимания общества к проблеме. Часть участников акции выступила за блокирование столичных дорог, чтобы пробудить интерес жителей столицы к протесту.