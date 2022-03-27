https://sputnik-georgia.ru/20220327/v-gruzii-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-benzin---video-265532806.html

В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео

В Грузии протестуют против роста цен на бензин - видео

В центре Тбилиси в воскресенье прошла крупная акция протеста против повышения цен на топливо. Участники протеста собрались на площади Первой Республики и затем... 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T18:04+0400

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Новую акцию против роста цен на топливо ее организаторы пообещали провести завтра, в понедельник 28 марта. Как заявили митингующие, просто нового митинга у здания парламента страны недостаточно для привлечения внимания общества к проблеме. Часть участников акции выступила за блокирование столичных дорог, чтобы пробудить интерес жителей столицы к протесту.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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