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В результате ДТП близ Мцхета погибли два человека
В результате ДТП близ Мцхета погибли два человека
По словам очевидцев, один из автомобилей ехал в направлении Тбилиси по встречной полосе 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T18:36+0400
2022-03-27T18:36+0400
2022-03-27T18:36+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. По меньшей мере два человека скончались в результате ДТП близ села Натахтари Мцхетского района.Как сообщает телеканал "Мтавари", столкнулись два легковых автомобиля марки OPEl и Toyota.По словам очевидцев, автомобиль марки OPEL ехал в направлении Тбилиси по встречной полосе.На место аварии прибыли сотрудники полиции. Выясняются детали происшествия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
В результате ДТП близ Мцхета погибли два человека
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По словам очевидцев, один из автомобилей ехал в направлении Тбилиси по встречной полосе
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. По меньшей мере два человека скончались в результате ДТП близ села Натахтари Мцхетского района.
Как сообщает телеканал "Мтавари", столкнулись два легковых автомобиля марки OPEl и Toyota.
По словам очевидцев, автомобиль марки OPEL ехал в направлении Тбилиси по встречной полосе.
На место аварии прибыли сотрудники полиции. Выясняются детали происшествия.