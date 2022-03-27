https://sputnik-georgia.ru/20220327/v-rezultate-dtp-bliz-mtskheta-pogibli-dva-cheloveka-265533246.html

В результате ДТП близ Мцхета погибли два человека

В результате ДТП близ Мцхета погибли два человека

По словам очевидцев, один из автомобилей ехал в направлении Тбилиси по встречной полосе 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T18:36+0400

2022-03-27T18:36+0400

2022-03-27T18:36+0400

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. По меньшей мере два человека скончались в результате ДТП близ села Натахтари Мцхетского района.Как сообщает телеканал "Мтавари", столкнулись два легковых автомобиля марки OPEl и Toyota.По словам очевидцев, автомобиль марки OPEL ехал в направлении Тбилиси по встречной полосе.На место аварии прибыли сотрудники полиции. Выясняются детали происшествия.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости