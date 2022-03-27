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В Тбилиси и регионах Грузии изъяты незаконное оружие и боеприпасы

В Тбилиси и регионах Грузии изъяты незаконное оружие и боеприпасы

Согласно информации ведомства, задержаны шесть человек, возраст которых от 30 до 59 лет 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T13:45+0400

2022-03-27T13:45+0400

2022-03-27T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Грузинские полицейские изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси, а также в регионах Шида Картли, Самегрело-Земо Сванети, Кахети и Мцхета-Мтианети , сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, задержаны шесть человек, возраст которых от 30 до 59 лет. Большинство из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.В ходе обыска в домах задержанных были изъяты пистолеты, автоматическое огнестрельное оружие, одна обойма, более двух десятков боевых патронов, два обреза, граната, три шашки тротила, говорится в сообщении.Факты незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, а также боеприпасов расследуются по частям 3 и 4 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии. Максимальное наказание за преступления от 3 до 7 лет тюрьмы.

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии