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В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео
В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео
По данным МВД Грузии, участники акции перекрыли транспортные узлы в центре Тбилиси, что могло привести к коллапсу на дорогах. В ведомстве отмечают, что любое... 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T23:31+0400
2022-03-27T23:31+0400
2022-03-27T23:31+0400
видео
акции протеста
мультимедиа
бензин
цены на топливо
тбилиси
видео-новости из грузии
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По предварительной информации, на акции протеста против роста цен на топливо в Тбилиси в административном порядке в воскресенье 27 марта были задержаны до 16 человек. Участники акции задержаны на основании статей 166 и 173 УК Грузии - "мелкое хулиганство" и "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Участники акции выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри. В понедельник 28 марта организаторы протестов обещают новые акции в центре Тбилиси. В воскресенье акции против роста цен на топливо прошли также в Батуми, Озургети, Кутаиси и Телави.
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В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео
В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео
2022-03-27T23:31+0400
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видео, акции протеста, мультимедиа, бензин, цены на топливо, тбилиси, видео-новости из грузии, видео
В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео
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По данным МВД Грузии, участники акции перекрыли транспортные узлы в центре Тбилиси, что могло привести к коллапсу на дорогах. В ведомстве отмечают, что любое нарушение правопорядка во время акций будет пресекаться полицией в рамках закона.
По предварительной информации, на акции протеста против роста цен на топливо в Тбилиси в административном порядке в воскресенье 27 марта были задержаны до 16 человек. Участники акции задержаны на основании статей 166 и 173 УК Грузии - "мелкое хулиганство" и "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов".
Участники акции выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри. В понедельник 28 марта организаторы протестов обещают новые акции в центре Тбилиси. В воскресенье акции против роста цен на топливо прошли также в Батуми, Озургети, Кутаиси и Телави.