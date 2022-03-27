https://sputnik-georgia.ru/20220327/v-tbilisi-zaderzhany-16-chelovek-na-aktsii-protiv-rosta-tsen-na-benzin---video-265536638.html

В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео

В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео

По данным МВД Грузии, участники акции перекрыли транспортные узлы в центре Тбилиси, что могло привести к коллапсу на дорогах. В ведомстве отмечают, что любое... 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T23:31+0400

2022-03-27T23:31+0400

2022-03-27T23:31+0400

видео

акции протеста

мультимедиа

бензин

цены на топливо

тбилиси

видео-новости из грузии

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По предварительной информации, на акции протеста против роста цен на топливо в Тбилиси в административном порядке в воскресенье 27 марта были задержаны до 16 человек. Участники акции задержаны на основании статей 166 и 173 УК Грузии - "мелкое хулиганство" и "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Участники акции выдвинули два главных требования: отменить акциз на топливо и перевести ставки НДС в плавающий режим, что, по их мнению, снизит цену на топливо на 80-90 тетри. В понедельник 28 марта организаторы протестов обещают новые акции в центре Тбилиси. В воскресенье акции против роста цен на топливо прошли также в Батуми, Озургети, Кутаиси и Телави.

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В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео В Тбилиси задержаны 16 человек на акции против роста цен на бензин - видео 2022-03-27T23:31+0400 true PT0M29S

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