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Ветер и дождь не помеха: соревнования рыбаков прошли в Минске

Ветер и дождь не помеха: соревнования рыбаков прошли в Минске

Более 50 рыболовов на набережной Свислочи в Минске соревновались в ловле рыбы на удочки с дальним забросом. Смотрите в видео, как прошли соревнования 27.03.2022, Sputnik Грузия

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Соревнования осложнили погодные условия – сильный ветер сопровождался дождем, а местами мокрым снегом. Однако рыболовов погодные помехи не остановили. На набережной в центре Минска любители рыбалки собрались еще затемно. Ловили на удочки с дальним забросом и выясняли, у кого улов больше. Несмотря на погоду, добились впечатляющих результатов, хотя сами рыболовы говорят, что здесь важнее процесс.

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