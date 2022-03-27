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Ветер и дождь не помеха: соревнования рыбаков прошли в Минске
Ветер и дождь не помеха: соревнования рыбаков прошли в Минске
Более 50 рыболовов на набережной Свислочи в Минске соревновались в ловле рыбы на удочки с дальним забросом. Смотрите в видео, как прошли соревнования 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T09:46+0400
2022-03-27T09:46+0400
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Соревнования осложнили погодные условия – сильный ветер сопровождался дождем, а местами мокрым снегом. Однако рыболовов погодные помехи не остановили. На набережной в центре Минска любители рыбалки собрались еще затемно. Ловили на удочки с дальним забросом и выясняли, у кого улов больше. Несмотря на погоду, добились впечатляющих результатов, хотя сами рыболовы говорят, что здесь важнее процесс.
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Ветер и дождь не помеха: соревнования рыбаков прошли в Минске
Ветер и дождь не помеха: соревнования рыбаков прошли в Минске
2022-03-27T09:46+0400
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PT1M05S
Sputnik Грузия
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Ветер и дождь не помеха: соревнования рыбаков прошли в Минске
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Более 50 рыболовов на набережной Свислочи в Минске соревновались в ловле рыбы на удочки с дальним забросом. Смотрите в видео, как прошли соревнования
Соревнования осложнили погодные условия – сильный ветер сопровождался дождем, а местами мокрым снегом. Однако рыболовов погодные помехи не остановили.
На набережной в центре Минска любители рыбалки собрались еще затемно. Ловили на удочки с дальним забросом и выясняли, у кого улов больше. Несмотря на погоду, добились впечатляющих результатов, хотя сами рыболовы говорят, что здесь важнее процесс.