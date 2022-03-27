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Выборы в Грузии 2022: ЦИК готов к проведению промежуточных выборов

Выборы в Грузии 2022: ЦИК готов к проведению промежуточных выборов

Промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми пройдут в следующую субботу 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T09:01+0400

2022-03-27T09:01+0400

2022-03-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии уже завершила регистрацию кандидатов к участию в промежуточных выборах 2 апреля и определилась с числом участков.Промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми пройдут в следующую субботу. В этот день в округе Рустави и Гардабани будут выбирать мажоритарного депутата парламента Грузии, а в Батуми - мажоритарного депутата батумского сакребуло.Победившим на выборах будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если этого не произойдет, ЦИК Грузии назначит второй тур выборов.В Батуми за кресло мажоритарного депутата сакребуло борются всего два кандидата: Мате Путкарадзе от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".В этом случае победителем будет считаться кандидат, набравший больше голосов, чем его соперник.Для проведения выборов в Рустави и Гардабани будет открыто 127 участков, в том числе три в тюрьмах, а для проведения выборов в мажоритарном округе Батуми – 14 участков.Наблюдать за ходом выборов будут представители 42 местных и 4 международных организаций. Освещать выборы планируют 14 СМИ.Промежуточные выборы депутата парламента от Рустави и Гардабани понадобились после того, как избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави.Что касается выборов депутата местного совещательного органа в Батуми, то они назначены из-за смерти избранного осенью мажоритария от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.

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выборы, грузия, политика, новости, цик грузии