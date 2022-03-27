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Взрыв на газовой заправке в Варкетили - есть пострадавшие
Взрыв на газовой заправке в Варкетили - есть пострадавшие
По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на заправку 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T22:28+0400
2022-03-27T22:28+0400
2022-03-27T22:28+0400
грузия
новости
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Взрыв прогремел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили в воскресенье вечером.Как сообщает телеканал "Формула", пострадали два человека.По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на заправку.По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к этому моменту огонь уже ликвидирован.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Взрыв на газовой заправке в Варкетили - есть пострадавшие
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По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на заправку
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Взрыв прогремел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили в воскресенье вечером.
Как сообщает телеканал "Формула", пострадали два человека.
По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на заправку.
По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к этому моменту огонь уже ликвидирован.