https://sputnik-georgia.ru/20220327/vzryv-na-gazovoy-zapravke-v-varketili---est-postradavshie-265536105.html

Взрыв на газовой заправке в Варкетили - есть пострадавшие

Взрыв на газовой заправке в Варкетили - есть пострадавшие

По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на заправку 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T22:28+0400

2022-03-27T22:28+0400

2022-03-27T22:28+0400

грузия

новости

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Взрыв прогремел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили в воскресенье вечером.Как сообщает телеканал "Формула", пострадали два человека.По словам очевидцев, вначале загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на заправку.По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к этому моменту огонь уже ликвидирован.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями