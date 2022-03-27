https://sputnik-georgia.ru/20220327/zurab-tsereteli-pereizbran-na-dolzhnost-prezidenta-rakh-na-pyatiletniy-srok-265528183.html

Зураб Церетели переизбран на должность президента РАХ на пятилетний срок

Зураб Церетели переизбран на должность президента РАХ на пятилетний срок

Зураб Церетели возглавляет Российскую академию художеств с 1997 года 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T13:08+0400

2022-03-27T13:08+0400

2022-03-27T13:08+0400

грузия

россия

новости

зураб церетели

культура

российская академия художеств

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24375/17/243751791_394:763:2665:2040_1920x0_80_0_0_0f254958d2c7136817af16c3468049a7.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мар - Sputnik. Скульптор и живописец Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет.Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, Народный художник РФ. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.Церетели возглавляет академию с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, россия, новости, зураб церетели, культура, российская академия художеств