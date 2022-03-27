https://sputnik-georgia.ru/20220327/zurab-tsereteli-pereizbran-na-dolzhnost-prezidenta-rakh-na-pyatiletniy-srok-265528183.html
Зураб Церетели переизбран на должность президента РАХ на пятилетний срок
Зураб Церетели переизбран на должность президента РАХ на пятилетний срок
Зураб Церетели возглавляет Российскую академию художеств с 1997 года 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T13:08+0400
2022-03-27T13:08+0400
2022-03-27T13:08+0400
грузия
россия
новости
зураб церетели
культура
российская академия художеств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24375/17/243751791_394:763:2665:2040_1920x0_80_0_0_0f254958d2c7136817af16c3468049a7.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мар - Sputnik. Скульптор и живописец Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет.Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, Народный художник РФ. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.Церетели возглавляет академию с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24375/17/243751791_545:705:2336:2048_1920x0_80_0_0_3662e2eed3263cadc9448d3b4fb7e01e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, россия, новости, зураб церетели, культура, российская академия художеств
Зураб Церетели переизбран на должность президента РАХ на пятилетний срок
Подписаться на
Зураб Церетели возглавляет Российскую академию художеств с 1997 года
ТБИЛИСИ, 27 мар - Sputnik. Скульптор и живописец Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) ещё на пять лет.
"Правительство утвердило кандидатуру президента Российской академии художеств согласно уставу Российской академии художеств. На общем собрании членов РАХ 21 декабря 2021 года им был избран скульптор, живописец и педагог Зураб Церетели", — говорится в сообщении.
Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог, Народный художник РФ. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, Новая сцена Большого театра в Москве, Дворец профсоюзов в Тбилиси, а как скульптор создал монумент "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, монумент "Дружба навеки" в Москве.
Церетели возглавляет академию с 1997 года. Удостоен таких государственных наград, как орден "За заслуги перед Отечеством" и Госпремия РФ.