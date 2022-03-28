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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 28 марта
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 28 марта
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T12:01+0400
2022-03-28T12:01+0400
2022-03-28T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Грузинские медики из 229 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 121 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 5 460 тестов на коронавирус, 3 749 – на антиген, 1 711 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 644 711 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 993 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 621 396 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 12 пациентов, а с начала пандемии – 16 720.На данный момент в стране 8 403 активных случая, из них 638 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 164 пациентов тяжелое. 7 765 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 27 марта составляет 4,19%, за две недели – 4,39%, за семь дней – 3,43%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 28 марта
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Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik.
Грузинские медики из 229 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 121 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 20
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1
В стране за последние сутки сделано 5 460 тестов на коронавирус, 3 749 – на антиген, 1 711 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 644 711 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 993 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 621 396 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 12 пациентов, а с начала пандемии – 16 720.
На данный момент в стране 8 403 активных случая, из них 638 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 164 пациентов тяжелое. 7 765 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 27 марта составляет 4,19%, за две недели – 4,39%, за семь дней – 3,43%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.