https://sputnik-georgia.ru/20220328/dorogi-v-vysokogornykh-rayonakh-adzharii-zamelo-snegom-265566624.html

Дороги в высокогорных районах Аджарии замело снегом

Дороги в высокогорных районах Аджарии замело снегом

Работы по очистке дорог осложняет то, что обильные осадки в горных районах не прекращаются 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T21:07+0400

2022-03-28T21:07+0400

2022-03-28T21:07+0400

грузия

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аджария

департамент автомобильных дорог

ситуация на дорогах грузии

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Очистка автомобильных дорог межмуниципального значения от снега идет в усиленном режиме в высокогорных муниципалитетах Аджарии Хуло и Шуахеви, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии.Грузинские синоптики накануне предупредили об ухудшении погоды по всей территории страны. В горах обещали метель, местами сильный снег, туман. Ожидаемые обильные осадки могут спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.По информации ведомства, на данном этапе расчищают дороги, соединяющие населенные пункты.Жителям сел обоих муниципалитетов рекомендуют использовать для передвижения внедорожники.Работу специалистов осложняет то, что обильные осадки в горных районах не прекращаются.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, аджария, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии