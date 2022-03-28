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Дороги в высокогорных районах Аджарии замело снегом
Дороги в высокогорных районах Аджарии замело снегом
Работы по очистке дорог осложняет то, что обильные осадки в горных районах не прекращаются 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T21:07+0400
2022-03-28T21:07+0400
2022-03-28T21:07+0400
грузия
новости
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аджария
департамент автомобильных дорог
ситуация на дорогах грузии
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Очистка автомобильных дорог межмуниципального значения от снега идет в усиленном режиме в высокогорных муниципалитетах Аджарии Хуло и Шуахеви, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии.Грузинские синоптики накануне предупредили об ухудшении погоды по всей территории страны. В горах обещали метель, местами сильный снег, туман. Ожидаемые обильные осадки могут спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.По информации ведомства, на данном этапе расчищают дороги, соединяющие населенные пункты.Жителям сел обоих муниципалитетов рекомендуют использовать для передвижения внедорожники.Работу специалистов осложняет то, что обильные осадки в горных районах не прекращаются.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, аджария, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии
Дороги в высокогорных районах Аджарии замело снегом
Работы по очистке дорог осложняет то, что обильные осадки в горных районах не прекращаются
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Очистка автомобильных дорог межмуниципального значения от снега идет в усиленном режиме в высокогорных муниципалитетах Аджарии Хуло и Шуахеви, сообщает департамент автомобильных дорог Аджарии.
Грузинские синоптики накануне предупредили об ухудшении погоды по всей территории страны. В горах обещали метель, местами сильный снег, туман. Ожидаемые обильные осадки могут спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.
По информации ведомства, на данном этапе расчищают дороги, соединяющие населенные пункты.
Жителям сел обоих муниципалитетов рекомендуют использовать для передвижения внедорожники.
Работу специалистов осложняет то, что обильные осадки в горных районах не прекращаются.