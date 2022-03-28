https://sputnik-georgia.ru/20220328/k-chemu-privedet-otkaz-platit-za-rossiyskiy-gaz-rublyami-265567963.html
К чему приведет отказ платить за российский газ рублями
К чему приведет отказ платить за российский газ рублями
У западных стран достаточно возможностей купить рубли, на любой бирже можно это сделать моментально, заявил сенатор 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T21:46+0400
2022-03-28T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. К прекращению поставок газа приведет отказ стран из "Большой семерки" покупать топливо за рубли, заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван АбрамовПрезидент России Владимир Путин 23 марта объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в "недружественные страны" – в течение недели Центробанк и правительство РФ должны определить порядок операций в российской валюте.Сенатор подчеркнул, что Россия не может поставлять газ бесплатно.При этом он подчеркнул, что Россия не ставит невыполнимых условий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия однозначно не будет поставлять газ бесплатно.Россия поставляет около 40% потребляемого в Европе газа по "Северному потоку", газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку".Правительство России, Центробанк и "Газпром" должны до 31 марта подготовить доклад об исполнении поручения по изменению валюты при оплате поставок газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры.
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россия, новости, экономика, европа, газ
К чему приведет отказ платить за российский газ рублями
21:46 28.03.2022 (обновлено: 21:51 28.03.2022)
У западных стран достаточно возможностей купить рубли, на любой бирже можно это сделать моментально, заявил сенатор
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. К прекращению поставок газа приведет отказ стран из "Большой семерки" покупать топливо за рубли, заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов
Президент России Владимир Путин 23 марта объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в "недружественные страны" – в течение недели Центробанк и правительство РФ должны определить порядок операций в российской валюте.
Сенатор подчеркнул, что Россия не может поставлять газ бесплатно.
"Если наше условие - платить в рублях, то значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", - заявил Абрамов РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что Россия не ставит невыполнимых условий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия однозначно не будет поставлять газ бесплатно.
Россия поставляет около 40% потребляемого в Европе газа по "Северному потоку", газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку".
Правительство России, Центробанк и "Газпром" должны до 31 марта подготовить доклад об исполнении поручения по изменению валюты при оплате поставок газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры.