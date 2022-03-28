https://sputnik-georgia.ru/20220328/k-chemu-privedet-otkaz-platit-za-rossiyskiy-gaz-rublyami-265567963.html

К чему приведет отказ платить за российский газ рублями

К чему приведет отказ платить за российский газ рублями

У западных стран достаточно возможностей купить рубли, на любой бирже можно это сделать моментально, заявил сенатор 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T21:46+0400

2022-03-28T21:46+0400

2022-03-28T21:51+0400

россия

новости

экономика

европа

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/11/251746009_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_794052785bd5deb9785c301f18b36b2a.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. К прекращению поставок газа приведет отказ стран из "Большой семерки" покупать топливо за рубли, заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван АбрамовПрезидент России Владимир Путин 23 марта объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в "недружественные страны" – в течение недели Центробанк и правительство РФ должны определить порядок операций в российской валюте.Сенатор подчеркнул, что Россия не может поставлять газ бесплатно.При этом он подчеркнул, что Россия не ставит невыполнимых условий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия однозначно не будет поставлять газ бесплатно.Россия поставляет около 40% потребляемого в Европе газа по "Северному потоку", газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку".Правительство России, Центробанк и "Газпром" должны до 31 марта подготовить доклад об исполнении поручения по изменению валюты при оплате поставок газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, экономика, европа, газ