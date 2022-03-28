https://sputnik-georgia.ru/20220328/kak-dolgo-v-gruzii-budet-vetrenaya-pogoda-prognoz-sinoptikov-265554392.html

Как долго в Грузии будет ветреная погода? Прогноз синоптиков

Как долго в Грузии будет ветреная погода? Прогноз синоптиков

Уже с завтрашнего дня в Грузии распогодится 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T15:47+0400

2022-03-28T15:47+0400

2022-03-28T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В большей части Западной Грузии и некоторых районах Восточной части страны 28 марта сохранится ветреная погода с осадками, сообщает Национальное агентство окружающей среды.С 29 марта в большей части Грузии погода прояснится, осадки не ожидаются, утихнет и ветер.Температура воздуха в дневное время 29-30 марта в низине составит плюс 12-17 градусов, а с 31 марта поднимется до плюс 19-24 градусов. Теплая погода без осадков сохранится до 3 апреля.В Тбилиси 28 марта осадки не ожидаются, будет дуть сильный северо-западный ветер. 29 марта ветер утихнет и до 3 апреля продержится погода без осадков. С 30 марта температура воздуха поднимется до плюс 20-22 градусов тепла.

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погода, грузия, новости, тбилиси