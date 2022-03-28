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Как относятся россияне к спецоперации России на Украине - новый опрос

Как относятся россияне к спецоперации России на Украине - новый опрос

Опрос по отношению россиян к спецоперации на Украине провел Фонд общественного мнения 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T18:16+0400

2022-03-28T18:16+0400

2022-03-28T18:16+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. На вопрос, решение о проведении военной операции было правильным или неправильным, 73% респондентов в России ответили, что правильным - по сравнению с 27 февраля доля поддерживающих выросла на 8 п.п., следует из данных опроса, проведенного Фондом общественного мнения РФ.Всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проводился 18-20 марта 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах с участием 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6 процента.При этом, считают неправильным проведение спецоперации 14% опрошенных (на 3 п.п. меньше, чем 27 февраля). Остальные затруднились с ответом.Кроме того, участников исследования спросили, какие цели преследует Россия и чего она хочет добиться в результате этой военной операции.Согласно данным ФОМ, большинство россиян (71%) считают, что Россия хочет обеспечить свою безопасность, добиться разоружения Украины и не допустить там размещения баз НАТО, каждый второй респондент (52%) ответил, что Россия хочет защитить жителей ЛНР и ДНР, 21% - изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти, 10% - ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России, 8% затруднились с ответом. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, политика, опрос, обострение ситуации вокруг украины 2022