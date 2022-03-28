https://sputnik-georgia.ru/20220328/kak-snyat-kvartiru-v-gruzii-na-dlitelnyy-srok-265513654.html

Как снять квартиру в Грузии на длительный срок

Как снять квартиру в Грузии на длительный срок

Грузия всегда привлекала туристов – приезжая сюда один раз, многие выбирают эту страну для постоянного места отдыха 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T06:06+0400

2022-03-28T06:06+0400

2022-03-28T06:06+0400

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Некоторые из них настолько влюбляются в Грузию и грузинское гостеприимство, что остаются здесь на длительный срок.Кроме того, в Грузию все больше приезжают фрилансеры из разных стран. Их привлекает приятный климат, хороший и недорогой Интернет, доступные цены на продукты и, что немаловажно, есть куда пойти. Тем более, что власти страны для сотрудников на удаленке со всего мира запустили программу "Работай в Грузии".Соответственно, многих интересует вопрос, как найти удобное жилье в Грузии и снять квартиру на длительный срок.Как снять квартиру на длительный срокСнять квартиру в Грузии на длительный срок можно как обратившись в частные компании или к маклерам, так и воспользоваться интернет-ресурсами, такими как home.ge, place.ge, ss.ge, area.ge и так далее. У некоторых сайтов есть интерфейс и на русском языке, где, заполнив интересующие вас поля, можно найти квартиру как в столице, так и в любом другом городе Грузии.Квартиру можно снять разной площади – по своему желанию и финансовой возможности. Только учтите: при аренде квартиры, что размер коммунальных платежей зависит от нескольких факторов, в том числе площади, способа обогрева (газ или электричество), Интернета и так далее. Кстати, коммунальные услуги в Грузии могут отключить, если их вовремя не оплатить.Перед тем как снять квартиру в Грузии на длительный срок, нужно внимательно изучить местный рынок и учесть некоторые нюансы.В центральных районах двухкомнатную квартиру можно снять от 400 долларов (около 40 тысяч рублей), в Сабуртало – от 450 долларов (около 45 тысяч рублей), а в Ваке – от 550 долларов (около 56 тысяч рублей).Недорогое жилье можно найти в спальных районах – от 200 долларов (около 20 тысяч рублей). Хорошая инфраструктура – супермаркеты, банки, небольшие магазинчики, специализированные лавки и так далее есть во всех районах Тбилиси.По данным агентств по недвижимости, арендная плата в Тбилиси, особенно в центральных районах, выросла и продолжают расти на фоне событий на Украине и прибытия в Грузию российских граждан.Снять квартиру можно как официально, оформив контракт, так и заплатив наличными владельцу квартиры. Учтите, что сдать жилплощадь хозяева квартир соглашаются на длительный период, как минимум на год. Заплатить за аренду первого и последнего месяца нужно будет сразу.Кстати, россиянам следует быть готовыми к тому, что из-за событий на Украине, некоторые жители Грузии отказываются сдавать квартиру гражданам России.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки , грузия, туризм, общество, тбилиси, новости