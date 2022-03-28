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Кобахидзе: Грузия за мирное решение территориальных проблем
Кобахидзе: Грузия за мирное решение территориальных проблем
Власти Грузии не допустят эскалации ситуации в стране, заявил Кобахидзе 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T17:23+0400
2022-03-28T17:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Власти Грузии остаются приверженными политике мирного решения территориальных проблем, и будут противостоять всем провокациям, направленным на эскалацию нового военного противостояния, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Так Кобахидзе прокомментировал призыв главы СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. В качестве примеров для открытия второго фронта, кроме территорий Грузии, он привел Курильские острова и Калининградскую область.Заявление Данилова Кобахидзе связал с недавним визитом лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" на Украину. "Как известно, несколько дней назад состоялся очередной визит "партии войны" - "Национального движения", на Украину. Как выяснилось, визит был удачным, поскольку по его завершении высокопоставленные украинские официальные лица стали открыто говорить о необходимости открытия второго фронта в Грузии и переноса в Грузию продолжающейся войны на Украине", - заявил Кобахидзе.Среди других провокаций "Нацдвижения" Кобахидзе назвал акции с призывом к правительству Грузии ввести санкции против России, попытки отправить на Украину самолет с грузинскими добровольцами, а также дискриминационную пропаганду в отношении российских граждан.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.В свою очередь, грузинские власти заявили, что не станут вводить санкции. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, это нанесет серьезный ущерб экономике самой Грузии. Между тем, Грузия оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине.
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Кобахидзе: Грузия за мирное решение территориальных проблем
17:23 28.03.2022 (обновлено: 17:25 28.03.2022)
Власти Грузии не допустят эскалации ситуации в стране, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Власти Грузии остаются приверженными политике мирного решения территориальных проблем, и будут противостоять всем провокациям, направленным на эскалацию нового военного противостояния, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Так Кобахидзе прокомментировал призыв главы СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. В качестве примеров для открытия второго фронта, кроме территорий Грузии, он привел Курильские острова и Калининградскую область.
"Этого мы не допустим больше", - заявил Кобахидзе, объяснив, что новая война будет величайшим, непростительным преступлением в истории Грузии.
Заявление Данилова Кобахидзе связал с недавним визитом лидеров самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" на Украину.
"Как известно, несколько дней назад состоялся очередной визит "партии войны" - "Национального движения", на Украину. Как выяснилось, визит был удачным, поскольку по его завершении высокопоставленные украинские официальные лица стали открыто говорить о необходимости открытия второго фронта в Грузии и переноса в Грузию продолжающейся войны на Украине", - заявил Кобахидзе.
Среди других провокаций "Нацдвижения" Кобахидзе назвал акции с призывом к правительству Грузии ввести санкции против России, попытки отправить на Украину самолет с грузинскими добровольцами, а также дискриминационную пропаганду в отношении российских граждан.
"Грузинское правительство подобающе отреагировало на все эти провокации "партии войны" и не допустило эскалации ситуации в стране. Прямые или косвенные разговоры "партии войны" также служат цели эскалации военного конфликта в Грузии", - сказал Кобахидзе.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
В свою очередь, грузинские власти заявили, что не станут вводить санкции. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, это нанесет серьезный ущерб экономике самой Грузии. Между тем, Грузия оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине.