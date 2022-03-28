https://sputnik-georgia.ru/20220328/lavrov-nikakoy-izolyatsii-rossii-net---video-265559885.html

Лавров: "Никакой изоляции России нет" - видео

Лавров: "Никакой изоляции России нет" - видео

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет и у нее огромное количество партнеров. Об этом министр иностранных дел РФ заявил в интервью... 28.03.2022, Sputnik Грузия

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сергей лавров

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"Что касается изоляции, никакой изоляции нет", - сказал министр, высказываясь по теме "изоляции России" в ходе интервью сербским СМИ. По словам дипломата, у Москвы огромное количество партнеров "в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Африке, в Латинской Америке".Ранее Сергей Лавров в ходе заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова выразил мнение, что Западу не удастся изолировать Россию. "Невзирая на все эти усилия (Запада), ни о какой изоляции России, а такая цель была поставлена, речь не идет", - отметил глава МИД РФ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лавров: "Никакой изоляции России нет" - видео Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет, у нас огромное количество партнеров. "Что касается изоляции, никакой изоляции нет", - сказал министр, высказываясь по теме "изоляции России" в ходе интервью сербским СМИ. 2022-03-28T16:44+0400 true PT0M37S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, мид рф, видео