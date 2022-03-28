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Лавров: "Никакой изоляции России нет" - видео
Лавров: "Никакой изоляции России нет" - видео
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет и у нее огромное количество партнеров. Об этом министр иностранных дел РФ заявил в интервью... 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T16:44+0400
2022-03-28T16:44+0400
2022-03-28T16:54+0400
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"Что касается изоляции, никакой изоляции нет", - сказал министр, высказываясь по теме "изоляции России" в ходе интервью сербским СМИ. По словам дипломата, у Москвы огромное количество партнеров "в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Африке, в Латинской Америке".Ранее Сергей Лавров в ходе заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова выразил мнение, что Западу не удастся изолировать Россию. "Невзирая на все эти усилия (Запада), ни о какой изоляции России, а такая цель была поставлена, речь не идет", - отметил глава МИД РФ.
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Лавров: "Никакой изоляции России нет" - видео
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет, у нас огромное количество партнеров. "Что касается изоляции, никакой изоляции нет", - сказал министр, высказываясь по теме "изоляции России" в ходе интервью сербским СМИ.
2022-03-28T16:44+0400
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видео, мультимедиа, россия, сергей лавров, мид рф, видео
Лавров: "Никакой изоляции России нет" - видео
16:44 28.03.2022 (обновлено: 16:54 28.03.2022)
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет и у нее огромное количество партнеров. Об этом министр иностранных дел РФ заявил в интервью сербским СМИ
"Что касается изоляции, никакой изоляции нет", - сказал министр, высказываясь по теме "изоляции России" в ходе интервью сербским СМИ. По словам дипломата, у Москвы огромное количество партнеров "в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Африке, в Латинской Америке".
Ранее Сергей Лавров в ходе заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова выразил мнение, что Западу не удастся изолировать Россию. "Невзирая на все эти усилия (Запада), ни о какой изоляции России, а такая цель была поставлена, речь не идет", - отметил глава МИД РФ.