https://sputnik-georgia.ru/20220328/maski-doloy-265544516.html

Маски долой?!

Маски долой?!

Пугавший всех коронавирус неожиданно почти исчез. А дома у многих на память о пандемии остались залежи неиспользованных медицинских масок. 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T11:04+0400

2022-03-28T11:04+0400

2022-03-28T11:04+0400

карикатуры

ограничения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

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С 28 марта в Грузии отменено правило ношения защитных масок на улицах и в открытых пространствах. Эпидемиологи тем временем советуют не торопиться избавляться от "масочных запасов" - новые вспышки коронавируса не исключены. Также пока по-прежнему необходимо носить маски в помещениях и в общественном транспорте.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19