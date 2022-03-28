https://sputnik-georgia.ru/20220328/maski-doloy-265544516.html
Маски долой?!
Маски долой?!
Пугавший всех коронавирус неожиданно почти исчез. А дома у многих на память о пандемии остались залежи неиспользованных медицинских масок. 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T11:04+0400
2022-03-28T11:04+0400
2022-03-28T11:04+0400
карикатуры
ограничения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
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С 28 марта в Грузии отменено правило ношения защитных масок на улицах и в открытых пространствах. Эпидемиологи тем временем советуют не торопиться избавляться от "масочных запасов" - новые вспышки коронавируса не исключены. Также пока по-прежнему необходимо носить маски в помещениях и в общественном транспорте.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19
Маски долой?!
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Пугавший всех коронавирус неожиданно почти исчез. А дома у многих на память о пандемии остались залежи неиспользованных медицинских масок.
С 28 марта в Грузии отменено правило ношения защитных масок на улицах и в открытых пространствах. Эпидемиологи тем временем советуют не торопиться избавляться от "масочных запасов" - новые вспышки коронавируса не исключены. Также пока по-прежнему необходимо носить маски в помещениях и в общественном транспорте.