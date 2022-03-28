https://sputnik-georgia.ru/20220328/moratoriy-na-povyshenie-tsen-na-khleb-vvedut-v-rossii-265565464.html

Мораторий на повышение цен на хлеб введут в России

Мораторий на повышение цен на хлеб введут в России

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Цены на социально значимые позиции (белый и черный хлеб) до конца года будут зафиксированы на уровне середины марта, сообщила... 28.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Цены на социально значимые позиции (белый и черный хлеб) до конца года будут зафиксированы на уровне середины марта, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории АбрамченкоПремьер-министр РФ Михаил Мишустин 11 марта подписал распоряжение о выделении 2,5 миллиарда рублей на поддержку отечественных хлебопеков в рамках мер правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги. Средства предназначены для компенсации предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции, сообщал кабмин.До субъектов доведены лимиты в полном объеме, "поэтому предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время", подчеркивается в сообщении. В целом же участники совещания отметили, что хлебопекарная отрасль в России работает стабильно во всех субъектах, не наблюдается задержек поставок или предпосылок для снижения производства."Однако в последнее время наблюдается рост стоимости хлебобулочных изделий в связи с ростом цен на сырье и материалы для производства готовой продукции", - добавляет пресс-служба вице-премьера.Европа готовится к голоду >>Размер возмещения, согласно распоряжению, увеличится с нынешних 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). При этом предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.

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россия, новости, экономика, хлеб