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На месте аварийных домов в Батуми появятся современные жилые комплексы
На месте аварийных домов в Батуми появятся современные жилые комплексы
На сегодняшний день более 140 жилых домов в Батуми имеют статус аварийных 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T12:40+0400
2022-03-28T12:40+0400
2022-03-28T12:49+0400
грузия
новости
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батуми
торнике рижвадзе
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария) начинается осуществление государственной программы под названием "Батуми без аварийных домов", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Как он отметил, в Батуми остро стоит проблема жилых домов, которые имеют аварийный статус, что представляет угрозу для жителей.По словам премьера, правительство утвердит указанную программу в ходе сегодняшнего заседания.На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных. Ранее председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что более 1,4 тысячи семей, проживающих в аварийных домах, получат новые квартиры в Батуми в рамках новой программы.Цель новой программы "Батуми без аварийных зданий" – улучшение жилищных условий горожан, а также забота о внешнем виде города.Проблема аварийных домов очень остро строит в Грузии. Ситуация ухудшилась после недавнего землетрясения, в эпицентре которого были толчки магнитудой 6,2. В разных городах Грузии трясло с силой 3-4 балла.
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грузия, новости, общество, батуми, торнике рижвадзе, ираклий гарибашвили
На месте аварийных домов в Батуми появятся современные жилые комплексы
12:40 28.03.2022 (обновлено: 12:49 28.03.2022) Подписаться на
На сегодняшний день более 140 жилых домов в Батуми имеют статус аварийных
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария) начинается осуществление государственной программы под названием "Батуми без аварийных домов", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Как он отметил, в Батуми остро стоит проблема жилых домов, которые имеют аварийный статус, что представляет угрозу для жителей.
"Согласно государственной целевой программе "Батуми без аварийных домов", существующие в Батуми аварийные здания будут заменены жилыми комплексами современного типа", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, правительство утвердит указанную программу в ходе сегодняшнего заседания.
На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных. Ранее председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что более 1,4 тысячи семей, проживающих в аварийных домах, получат новые квартиры в Батуми в рамках новой программы.
Цель новой программы "Батуми без аварийных зданий" – улучшение жилищных условий горожан, а также забота о внешнем виде города.
Проблема аварийных домов очень остро строит в Грузии. Ситуация ухудшилась после недавнего землетрясения, в эпицентре которого были толчки магнитудой 6,2. В разных городах Грузии трясло с силой 3-4 балла.