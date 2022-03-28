https://sputnik-georgia.ru/20220328/na-meste-avariynykh-domov-v-batumi-poyavyatsya-sovremennye-zhilye-kompleksy-265549082.html

На месте аварийных домов в Батуми появятся современные жилые комплексы

На месте аварийных домов в Батуми появятся современные жилые комплексы

На сегодняшний день более 140 жилых домов в Батуми имеют статус аварийных 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T12:40+0400

2022-03-28T12:40+0400

2022-03-28T12:49+0400

грузия

новости

общество

батуми

торнике рижвадзе

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. В черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария) начинается осуществление государственной программы под названием "Батуми без аварийных домов", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Как он отметил, в Батуми остро стоит проблема жилых домов, которые имеют аварийный статус, что представляет угрозу для жителей.По словам премьера, правительство утвердит указанную программу в ходе сегодняшнего заседания.На сегодняшний день в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных. Ранее председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заявил, что более 1,4 тысячи семей, проживающих в аварийных домах, получат новые квартиры в Батуми в рамках новой программы.Цель новой программы "Батуми без аварийных зданий" – улучшение жилищных условий горожан, а также забота о внешнем виде города.Проблема аварийных домов очень остро строит в Грузии. Ситуация ухудшилась после недавнего землетрясения, в эпицентре которого были толчки магнитудой 6,2. В разных городах Грузии трясло с силой 3-4 балла.

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грузия, новости, общество, батуми, торнике рижвадзе, ираклий гарибашвили