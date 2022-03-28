https://sputnik-georgia.ru/20220328/naskolko-svoevremenna-otmena-kovid-ogranicheniy-v-gruzii-mnenie-spetsialistov-265557910.html

Насколько своевременна отмена ковид-ограничений в Грузии? Мнение специалистов

Насколько своевременна отмена ковид-ограничений в Грузии? Мнение специалистов

Специалисты рекомендуют пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями все же носить маски на улицах 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T17:03+0400

2022-03-28T17:03+0400

2022-03-28T18:04+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

ограничения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Нынешнее эпидемиологическое положение обнадеживает, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.С 28 марта в Грузии отменили масочный режим на улицах и ограничение на количество посетителей объектов питания, спортивных, творческих и других мероприятий. Маски нужны только в закрытых общественных местах и в общественном транспорте.По его словам, единственная опасность как в случае Грузии, так и других стран – это возможное появление нового штамма коронавируса.РекомендацииНесмотря на снятие ограничений, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов рекомендует пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями носить маску на улице.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост - в среднем 300-600 случаев.С начала пандемии коронавируса в Грузии зафиксировано 1 644 711 случаев инфицирования, 1 621 396 пациентов выздоровели, 16 720 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19