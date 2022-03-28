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Насколько своевременна отмена ковид-ограничений в Грузии? Мнение специалистов
Насколько своевременна отмена ковид-ограничений в Грузии? Мнение специалистов
Специалисты рекомендуют пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями все же носить маски на улицах 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Нынешнее эпидемиологическое положение обнадеживает, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.С 28 марта в Грузии отменили масочный режим на улицах и ограничение на количество посетителей объектов питания, спортивных, творческих и других мероприятий. Маски нужны только в закрытых общественных местах и в общественном транспорте.По его словам, единственная опасность как в случае Грузии, так и других стран – это возможное появление нового штамма коронавируса.РекомендацииНесмотря на снятие ограничений, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов рекомендует пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями носить маску на улице.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост - в среднем 300-600 случаев.С начала пандемии коронавируса в Грузии зафиксировано 1 644 711 случаев инфицирования, 1 621 396 пациентов выздоровели, 16 720 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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общество, грузия, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19

Насколько своевременна отмена ковид-ограничений в Грузии? Мнение специалистов

17:03 28.03.2022 (обновлено: 18:04 28.03.2022)
© photo: Sputnik / StringerСумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Эпидемия коронавируса - люди в масках
Сумасшедший март в Тбилиси - погода ошеломляет! Эпидемия коронавируса - люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Специалисты рекомендуют пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями все же носить маски на улицах
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Нынешнее эпидемиологическое положение обнадеживает, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
С 28 марта в Грузии отменили масочный режим на улицах и ограничение на количество посетителей объектов питания, спортивных, творческих и других мероприятий. Маски нужны только в закрытых общественных местах и в общественном транспорте.

"Сегодняшнее положение дает нам основание для определенного оптимизма. Все показатели снижены, исходя из сегодняшнего положения, есть стабильная цифра инфицированных, и она может еще больше уменьшиться", - заявил Чхаидзе.

По его словам, единственная опасность как в случае Грузии, так и других стран – это возможное появление нового штамма коронавируса.

Рекомендации

Несмотря на снятие ограничений, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов рекомендует пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями носить маску на улице.

"Государству очень сложно подогнать общие правила под индивидуальных людей, поэтому мы, специалисты и врачи, обязаны напомнить людям с заболеваниями с повышенным риском, что маски важны и они должны использовать их, поскольку этот вирус еще циркулирует среди нас", - отметил Кулумбегов.

В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост - в среднем 300-600 случаев.
С начала пандемии коронавируса в Грузии зафиксировано 1 644 711 случаев инфицирования, 1 621 396 пациентов выздоровели, 16 720 скончались.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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