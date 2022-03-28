https://sputnik-georgia.ru/20220328/naskolko-svoevremenna-otmena-kovid-ogranicheniy-v-gruzii-mnenie-spetsialistov-265557910.html
Насколько своевременна отмена ковид-ограничений в Грузии? Мнение специалистов
Насколько своевременна отмена ковид-ограничений в Грузии? Мнение специалистов
Специалисты рекомендуют пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями все же носить маски на улицах 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T17:03+0400
2022-03-28T17:03+0400
2022-03-28T18:04+0400
шестая волна
общество
грузия
новости
ограничения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/19/265491169_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_38ed96e2c9a0061ddabcb9ade533a6e3.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Нынешнее эпидемиологическое положение обнадеживает, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.С 28 марта в Грузии отменили масочный режим на улицах и ограничение на количество посетителей объектов питания, спортивных, творческих и других мероприятий. Маски нужны только в закрытых общественных местах и в общественном транспорте.По его словам, единственная опасность как в случае Грузии, так и других стран – это возможное появление нового штамма коронавируса.РекомендацииНесмотря на снятие ограничений, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов рекомендует пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями носить маску на улице.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост - в среднем 300-600 случаев.С начала пандемии коронавируса в Грузии зафиксировано 1 644 711 случаев инфицирования, 1 621 396 пациентов выздоровели, 16 720 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/19/265491169_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_2c73edd8a2fa5e7b23b7e5f14635ab20.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19
Насколько своевременна отмена ковид-ограничений в Грузии? Мнение специалистов
17:03 28.03.2022 (обновлено: 18:04 28.03.2022)
Специалисты рекомендуют пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями все же носить маски на улицах
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Нынешнее эпидемиологическое положение обнадеживает, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
С 28 марта в Грузии отменили масочный режим на улицах и ограничение на количество посетителей объектов питания, спортивных, творческих и других мероприятий. Маски нужны только в закрытых общественных местах и в общественном транспорте.
"Сегодняшнее положение дает нам основание для определенного оптимизма. Все показатели снижены, исходя из сегодняшнего положения, есть стабильная цифра инфицированных, и она может еще больше уменьшиться", - заявил Чхаидзе.
По его словам, единственная опасность как в случае Грузии, так и других стран – это возможное появление нового штамма коронавируса.
Рекомендации
Несмотря на снятие ограничений, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов рекомендует пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями носить маску на улице.
"Государству очень сложно подогнать общие правила под индивидуальных людей, поэтому мы, специалисты и врачи, обязаны напомнить людям с заболеваниями с повышенным риском, что маски важны и они должны использовать их, поскольку этот вирус еще циркулирует среди нас", - отметил Кулумбегов.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост - в среднем 300-600 случаев.
С начала пандемии коронавируса в Грузии зафиксировано 1 644 711 случаев инфицирования, 1 621 396 пациентов выздоровели, 16 720 скончались.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.