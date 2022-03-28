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Настоящая пылевая буря в городе Рустави близ столицы Грузии - видео

Настоящая пылевая буря в городе Рустави близ столицы Грузии - видео

Ураганный ветер в городе Рустави поднял настоящую пылевую бурю. Смотрите на видео, какие кадры смогли снять очевидцы, которые ехали по одной из дорог на... 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T16:57+0400

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В большей части Западной Грузии и некоторых районах в восточной части страны 28 марта сохранится ветреная погода с осадками, сообщает Национальное агентство окружающей среды. С 29 марта в большей части Грузии погода прояснится, осадки не ожидаются, утихнет и ветер. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!Температура воздуха в дневное время 29-30 марта в низине составит плюс 12-17 градусов, а с 31 марта поднимется до плюс 19-24 градусов. Теплая погода без осадков сохранится до 3 апреля.

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Настоящая пылевая буря в городе Рустави близ столицы Грузии - видео Настоящая пылевая буря в городе Рустави близ столицы Грузии - видео 2022-03-28T16:57+0400 true PT0M31S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, рустави, видео-новости из грузии, погода, стихийное бедствие, песчаная буря, видео