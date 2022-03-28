https://sputnik-georgia.ru/20220328/nazvany-obladateli-premii-oskar-za-2022-god-265537659.html

Названы обладатели премии "Оскар" за 2022 год

Названы обладатели премии "Оскар" за 2022 год

В этом году на "Оскар" в общей сложности были представлены 38 произведений, в том числе в жанре анимации, документалистики и коротком метре 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T08:02+0400

2022-03-28T08:02+0400

2022-03-28T08:26+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. "CODA: ребенок глухих родителей" (Шан Хейдер) завоевал "Оскар" в категории "Лучший фильм года".Телетрансляция 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США велась на телеканале ABC.Награда киноакадемии США "Оскар" вручается ежегодно в 24 категориях. В этом году на "Оскар" в общей сложности были представлены 38 произведений, в том числе в жанре анимации, документалистики и коротком метре.Уилл Смит удостоен "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Награду в номинации "За лучшую женскую роль" получила Джессика Честейн, снявшаяся в фильме "Глаза Тэмми Фэй".Новозеландский режиссер Джейн Кэмпион завоевала "Оскар" за режиссерскую работу в картине "Власть пса".Церемония вручения наград киноакадемии США не обошлась без скандала. Лауреат премии Уилл Смит ударил ведущего церемонии, неудачно пошутившего о жене актера.Инцидент ​​произошел после того, как Крис Рок пошутил о прическе супруги Смита Джейды Пинкетт-Смит. "Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в "Солдате Джейн 2", – сказал ведущий, сравнив актрису с персонажем Деми Мур в фильме "Солдат Джейн", где та была обрита наголо. Ранее Пинкетт-Смит говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с обритой головой.После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил коллегу по цеху по лицу. После того как актер вернулся на место, он прокричал Року, чтобы тот не трогал его жену.

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в мире, новости, мировая культура, уилл смит, кинопремия "оскар"