https://sputnik-georgia.ru/20220328/postnye-dni-v-aprele-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-kalendar-265557625.html

Постные дни в апреле 2022: что можно и нельзя есть по дням, календарь

Постные дни в апреле 2022: что можно и нельзя есть по дням, календарь

В апреле продолжается Великий пост, который готовит православных к Пасхе или Светлому Воскресению Христово 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T16:23+0400

2022-03-28T16:23+0400

2022-03-28T16:23+0400

справки

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По церковному календарю, первый многодневный пост в 2022 году начался 7 марта и продлится по 23 апреля включительно.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о постных днях в апреле, что можно и нельзя есть по дням, а также о календаре питания на этот месяц.Постные дни в апреле 2022По церковному календарю, православные в 2022 году празднуют Пасху 24 апреля. Соответственно, с 1 по 23 апреля включительно постные дни.В последнюю неделю апреля постных дней нет. По церковному календарю с 25 апреля по 1 мая православные отмечают Пасхальную (Светлую) седмицу.По строгости, в православии есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.Одна из важных составляющих Великого поста - физическое очищение и отказ от некоторых продуктов.Православные в постные дни в первую очередь заботятся об очищении души и помыслов, чтобы встретить Светлое Воскресение Христово с чистым сердцем. А для этого в постные дни необходимо ежедневно молиться, по возможности посещать церковные службы и совершать как можно больше добрых дел - без этого пост теряет свое значение.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В апреле, в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.В период Великого поста, в постные дни также запрещается есть рыбу, а также все то, что содержит элементы этих продуктов, за исключением пары дней. Рыбу можно есть лишь в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье, которое в 2022-м выпадает на 17 апреля. В Лазареву субботу, которая в 2022-м выпадает на 16 апреля, рыбу есть нельзя, но можно кушать рыбью икру как символ вечной жизни.Основные продукты, которые можно принимать в постные дни, - это злаки, фрукты и овощи.По церковным правилам, составлять постный календарь питания в Великий пост нужно по следующим принципам:Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки