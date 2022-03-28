https://sputnik-georgia.ru/20220328/postnye-dni-v-aprele-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-kalendar-265557625.html
Постные дни в апреле 2022: что можно и нельзя есть по дням, календарь
Постные дни в апреле 2022: что можно и нельзя есть по дням, календарь
В апреле продолжается Великий пост, который готовит православных к Пасхе или Светлому Воскресению Христово 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T16:23+0400
2022-03-28T16:23+0400
2022-03-28T16:23+0400
справки
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По церковному календарю, первый многодневный пост в 2022 году начался 7 марта и продлится по 23 апреля включительно.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о постных днях в апреле, что можно и нельзя есть по дням, а также о календаре питания на этот месяц.Постные дни в апреле 2022По церковному календарю, православные в 2022 году празднуют Пасху 24 апреля. Соответственно, с 1 по 23 апреля включительно постные дни.В последнюю неделю апреля постных дней нет. По церковному календарю с 25 апреля по 1 мая православные отмечают Пасхальную (Светлую) седмицу.По строгости, в православии есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.Одна из важных составляющих Великого поста - физическое очищение и отказ от некоторых продуктов.Православные в постные дни в первую очередь заботятся об очищении души и помыслов, чтобы встретить Светлое Воскресение Христово с чистым сердцем. А для этого в постные дни необходимо ежедневно молиться, по возможности посещать церковные службы и совершать как можно больше добрых дел - без этого пост теряет свое значение.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В апреле, в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.В период Великого поста, в постные дни также запрещается есть рыбу, а также все то, что содержит элементы этих продуктов, за исключением пары дней. Рыбу можно есть лишь в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье, которое в 2022-м выпадает на 17 апреля. В Лазареву субботу, которая в 2022-м выпадает на 16 апреля, рыбу есть нельзя, но можно кушать рыбью икру как символ вечной жизни.Основные продукты, которые можно принимать в постные дни, - это злаки, фрукты и овощи.По церковным правилам, составлять постный календарь питания в Великий пост нужно по следующим принципам:Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет.Материал подготовлен на основе открытых источников
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2022
Лиза Офман
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Постные дни в апреле 2022: что можно и нельзя есть по дням, календарь
В апреле продолжается Великий пост, который готовит православных к Пасхе или Светлому Воскресению Христово
По церковному календарю, первый многодневный пост в 2022 году начался 7 марта и продлится по 23 апреля включительно.
Из материала Sputnik Грузия
вы узнаете о постных днях в апреле, что можно и нельзя есть по дням, а также о календаре питания на этот месяц.
Постные дни в апреле 2022
По церковному календарю, православные в 2022 году празднуют Пасху 24 апреля. Соответственно, с 1 по 23 апреля включительно постные дни.
В последнюю неделю апреля постных дней нет. По церковному календарю с 25 апреля по 1 мая православные отмечают Пасхальную (Светлую) седмицу.
По строгости, в православии есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.
Одна из важных составляющих Великого поста - физическое очищение и отказ от некоторых продуктов.
Православные в постные дни в первую очередь заботятся об очищении души и помыслов, чтобы встретить Светлое Воскресение Христово с чистым сердцем. А для этого в постные дни необходимо ежедневно молиться, по возможности посещать церковные службы и совершать как можно больше добрых дел - без этого пост теряет свое значение.
Что можно и нельзя есть
В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В апреле, в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.
В период Великого поста, в постные дни также запрещается есть рыбу, а также все то, что содержит элементы этих продуктов, за исключением пары дней. Рыбу можно есть лишь в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное воскресенье, которое в 2022-м выпадает на 17 апреля. В Лазареву субботу, которая в 2022-м выпадает на 16 апреля, рыбу есть нельзя, но можно кушать рыбью икру как символ вечной жизни.
Основные продукты, которые можно принимать в постные дни, - это злаки, фрукты и овощи.
По церковным правилам, составлять постный календарь питания в Великий пост нужно по следующим принципам:
понедельник, среда, пятница - сухоядение, то есть разрешено есть хлеб, фрукты, овощи;
вторник, четверг - можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла;
суббота, воскресенье (кроме заключительной недели поста) - разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.
Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет.
Материал подготовлен на основе открытых источников