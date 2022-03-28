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Поступление "черных денег" из России в Грузию исключено - заявление министра

Поступление "черных денег" из России в Грузию исключено - заявление министра

В Грузии существует система надзора и мониторинга, в том числе за денежными потоками, заявил Давиташвили 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T16:03+0400

2022-03-28T16:03+0400

2022-03-28T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Проникновение "черных денег" в Грузию из России абсолютно невозможно, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.После того, как власти заявили, что не будут вводить санкции против России, начавшей спецоперацию на Украине, оппозиционеры и некоторые эксперты заговорили о рисках отмывания российских "черных денег" в Грузии.По его словам, сегодня финансовая система Грузии работает в соответствии с международными стандартами. Как пояснил Давиташвили, существует система надзора и мониторинга, в том числе за денежными потоками, которая четко контролируется Национальным банком Грузии и соответствующими структурами."Грузинская банковская система является ответственной и, кроме того, одной из самых передовых с точки зрения прозрачности, потому что внедрены все основные инструменты контроля, которые должны быть у банков", - сказал Давитишвили.Он также добавил, что Грузия никогда не получала замечаний от международных регуляторов по этому поводу и заслужила доверие, в то время как недостатки в этом плане неоднократно отмечались в развитых странах.

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грузия, новости, экономика, россия, леван давиташвили